Shakira recibe terapia psicológica para superar infidelidad y separación con Gerard Piqué

Sin duda que toda separación por muy armónica que se quiera llevar siempre tendrá su grado de complejidad y dolor, bien sea porque uno de los dos todavía sentía amor por el otro o por simple costumbre.

Hay quienes buscan las mil y un formas de drenar para pasar ese llamado “guayabo”, algunos optan por tratar de desaparecer los recuerdos más mínimos otros toman venganza sin importar a quienes afecten con su comportamiento.

Desde que en junio de 2022 se anunciara la separación entre Shakira y Gerard Piqué las informaciones que se han desprendido al respecto no paran, cada día pareciera ser el capítulo de una telenovela cuyo final está muy lejos, menos cuando hay hijos de por medio como es el caso de estos famosos.

Otra cara de la ruptura de Shakira y Piqué, los hijos Shakira y Gerard Piqué ya eligieron los bufetes de abogados para pelear la custodia de sus hijos (Cortesía)

En la historia entre la barranquillera y Gerard Piqué, no se sabe quién está más afectado, si ella que a través de la música encontró el mejor refugio y después de dos canciones, ha sido en la tercera, ‘Music Session #53′, cuando se vació por dentro, con sus letras atacó a su ex duramente, o él (Piqué) que sorpresivamente anunció su retiro del fútbol profesional en medio de la tormenta mediática.

De lo que sí no se puede dudar es que los pequeños; Milan y Sasha, están llevándose la peor parte de esta disputa, a los pequeños no sólo les toca aceptar y afrontar que sus padres ya no estarán juntos porque han dejado de quererse, en el caso de ellos también está el cambio que se les avecina al tener que mudarse de país y alejarse de su padre según el acuerdo al que llegaron el año pasado.

Luego de meses de la ruptura, Jordi Marti, uno de los paparazzis especializados en la fuente que ha seguido de cerca la vida de Shakira, aseguró que la intérprete estaba recibiendo ayuda psicológica, por parte de su terapeuta de confianza para superar muy pronto su separación. Al parecer este especialista viajó de Bogotá - Colombia hasta Barcelona para prestarle apoyo.

Recientemente, la comunicadora catalana Laura Fa, aseguró en su programa Sálvame que Shakira está tan “ofuscada” por la infidelidad de Piqué que actualmente recibe ayuda de un experto que va una vez por semana a su casa en Barcelona. Al parecer la colombiana ha ido superando paso a paso el intrincado duelo de su separación.

Shakira Youtube: Monotonía

Shakira “detesta” a su suegra porque la traicionó

Desde que en redes sociales circulara un video de una supuesta discusión entre Montserrat Bernabeu y Shakira, frente a un Piqué que no hizo nada al respecto, los internautas no han parado de reaccionar asegurando que la cantante aguantó “humillaciones y maltratos” por amor.

El portal español “En Blau” refiere que la cantante barranquillera “detesta” a su ex suegra porque la “traicionó” mientras le lloraba en su hombro por la traición de su hijo. Supuestamente Montserrat, tenía conocimiento que Gerard se veía con Clara Chía en su apartamento de soltero en Cabrils.

Shakira Twitter

Recientemente el entorno más cercano a la ex pareja asegura que la madre del catalán está muy afectada emocionalmente porque sus nietos ya no la llaman abuela.

Según publicó la revista Lecturas, Montserrat Bernabeu hizo todo lo que estuvo en sus manos para que su hijo y la cantante colombiana se reconciliaran. Al parecer la mujer de 60 años está sufriendo por las críticas que recibe tras la reciente canción de Shakira con Bizzarrap ya que en una de las frases la intérprete le dice a su ex que le dejó a “su suegra” como vecina.