Hombre rompe en llanto al enterarse que la aerolínea perdió a sus perros

Muchas personas esperan, durante varios meses, el momento de disfrutar de unas buenas vacaciones; algunos dueños optan por llevar a sus mascotas y que toda la familia pueda disfrutar de días tranquilos y llenos de buenos momentos.

Cada persona elige su transporte para llegar más rápido y de mejor manera al destino, sin embargo, los aviones son el medio más utilizado por su velocidad y eficiencia, pero en las últimas horas se comenzó a viralizar el triste caso de un dueño que recibió una de las peores noticias de su vida: la aerolínea perdió a sus cuatro perritos.

Una cuenta de TikTok se encargó de compartir el video donde se ve la desesperación del señor por saber el paradero de sus animales. Según lo descrito por el mismo usuario, los hechos ocurrieron en el aeropuerto de en Estambul , lugar donde tenían que llegar todos los integrantes de la familia.

En la grabación se logra ver cómo un par de personas, tal vez de seguridad, custodiaban al hombre que solo pedí más información de sus lomitos. Algunos viajeros observaron al hombre, incluso uno de ellos fue el encargado de grabar el suceso y subirlo a redes sociales.

Una empleada del lugar le pidió que dejara de filmar, mas hizo caso omiso y continuó documentando la gran desesperación del hombre para recibir ayuda con el lamentable momento. Hasta el momento, la grabación de los hechos cuenta con más de 100 mil reproducciones en la aplicación china, TikTok.