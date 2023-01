Maternidad subrogada: la opción de varios famosos para cumplir el anhelado sueño de ser padres

Para muchos el deseo de convertirse en padre o madre pasa por varias condiciones, desde el hecho que el organismo del hombre o la mujer estén óptimos para lograr gestar, o por la decisión de tener un hijo sin importar si tiene una pareja al lado.

Desde hace mucho tiempo, se ha escuchado el término “vientre en alquiler” o “maternidad subrogada”, un método de reproducción asistida que rompe con todo tipo de esquema tradicional de cómo se forma una familia ya que la mujer que gesta al bebe, al final no será la madre legal, incluso estará lejos de éste una vez que nazca.

Esta técnica ha despertado polémica entre los que están a favor y en contra de ella, algunos consideran fuera de lugar que alguien ceda su capacidad como gestante, mientras que otros; en pareja o de manera individual han acudido a este método como la última vía para convertirse en padres, sea por problemas de salud para concebir de manera natural, porque son homosexuales o simplemente porque decidieron ser padres solteros.

Por problemas de salud o por ser una pareja homosexual masculina, muchas parejas en el mundo optan por conseguir una mujer que de su «vientre en alquiler».

Algunos famosos no han desestimado esta opción para hacer más grandes a sus familias, quizá porque en sus primeros partos lo pasaron tan difícil que para tener hijos posteriores optaron por la opción de “vientre subrogado”.

Paris Hilton, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker, Ricky Martin, James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, son algunas de las celebridades que tomaron esta vía para recibir a sus nuevos miembros.

Paris Hilton:

Tras padecer en el pasado problemas de fertilidad, la reconocida multimillonaria anunció, vía redes sociales, que se convirtió en madre junto a su marido Carter Reum, con quien se casó en una lujosa boda hace un año.

Este 2023 la empresaria de 41 años finalmente logró ver consolidado su deseo gracias a un vientre en alquiler.

“Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están llenos de amor por la llegada de nuestro bebé”, dijo la famosa en una exclusiva entrevista.

Khloé Kardashian

En julio de 2021 Khloé Kardashian anunció que junto a su esposo, Tristan Thompson esperaban a su segundo bebé gracias a un “vientre en alquiler”. La decisión tomaron semanas antes que se diera la separación con el jugador de los Chicago Bulls.

El niño nació en agosto de 2022 y su carita fue mostrada en un episodio del reality The Kardashians en el que su ex, también apareció visitándola para conocer a su hijo.

“Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria mamá sustituta por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que pueda concentrarse en su familia”, expresó el relacionista público de Kardashian.

Khloé Kardashian está disfrutando su nueva maternidad La socialité ha recibido muchas críticas al respecto.- Instagram @khloesnapschats

Kim Kardashian

Por su parte, Kim Kardashian, también ha recurrido a esta práctica. A través de ella nacieron sus hijos menores: Psalm y Chicago. Se dice que las razones que la llevaron a tomar la decisión son meramente estéticas, es decir, para no perder su figura o medidas luego de haber tenido problemas con los embarazos de sus dos primeros hijos: North y Saint.

Sarah Jessica Parker:

La actriz de “Sex and the city” tiene dos gemelas gracias a un vientre en alquiler. La actriz ya había gestado a su hijo James Wilkie con su esposo, el también actor Matthew Broderick. Años más tarde contrataron a una madre de alquiler, que en junio de 2009 parió dos gemelas, Loretta y Thabita.

“Queríamos ampliar nuestra familia hace varios años y en realidad habíamos explorado varias formas de hacerlo. Esta fue una de las formas serias que discutimos y que presentaba posibilidades reales para nosotros”, dijo Parker en una entrevista.

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick. En 2009 recibieron a las mellizas Marion y Tabitha Foto: Especial. Imagen Por:

Ricky Martin

Hace años el puertorriqueño se sometió a esta opción de embarazo subrogado y trajo al mundo a sus hijos; primero nacieron Matteo y Valentino, posteriormente Lucía y Renn.

En una entrevista el cantante había aclarado: “yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo”.

James Rodríguez

La estrella del futbol anunció vía redes sociales que su segundo hijo, de nombre Samuel, fue por una maternidad subrogada. El pequeño nació después de Salomé proveniente del hogar que formó con Daniela Ospina.

Se decía que el futbolista habría pagado cerca de 40 millones de pesos colombianos para alquilar un vientre y gestar la vida de su segundo hijo.

James Rodríguez celebrando el primer cumpleaños de su hijo Samuel Tomado del Instagram de James Rodríguez y de Yerry Mina

Cristiano Ronaldo

En 20017 el crack portugués anunció que se había convertido en padre de unos mellizos junto a su esposa Georgina Rodríguez. Dijo que la escogencia de la madre de los gemelos, , Eva y Matte, se realizó a través de un catálogo, lo que le llevó a pagar importantes sumas de dinero.

Ronaldo ya tenía hijos previos de relaciones anteriores, Cristiano Ronaldo Jr., es el nombre de uno de ellos, nació en 2010.