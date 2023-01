Jorge Salinas se defiende ante supuesta infidelidad, experta analiza su lenguaje corporal ¿Estará mintiendo?

A días de que se ventilaran unas fotografías de Jorge Salinas, supuestamente compartiendo besos apasionados con otra mujer que no es su esposa, finalmente el actor salió a defenderse para limpiar su nombre ante los señalamientos que lo vinculaban con su nutricionista Anna Paola Guerrero.

El actor de 54 años de edad, fue capturado in fraganti, en las afueras de Televisa junto a la especialista en cuidado personal quien lo visitó para hacerle entrega de unas pastillas como parte de su tratamiento para mantenerse en forma. Como era de esperarse esta escena se hizo viral y empezaron las especulaciones, entre las que destacaron que el histriónico había sido echado de la casa que comparte Elizabeth Álvarez quienes se casaron hace más de una década.

A Jorge Salinas lo agarran con las manos en la masa: fotos prueban que es infiel a Elizabeth Álvarez Fotos: Tvnotas

En medio de las suposiciones que se tejieron y el silencio de Jorge Salinas, la nutricionista de 30 años sí aprovechó las ventanas mediáticas para contar su versión.

Si bien las primeras declaraciones apuntaban a que su relación con Salinas era netamente profesional, luego dijo que el protagonista de Mi destino eres tú sí le coqueteó en varias oportunidades y que ninguna fue correspondida por ella, la médico le había exigido al actor mexicano que aclarara los rumores donde la señalaban de ser la amante ya que le afectaban personal y profesionalmente.

Lo cierto es que luego de estar alejado de la palestra pública, al igual que su esposa, este jueves le dio la cara a los medios de comunicación para aclarar la supuesta infidelidad donde lo han relacionado.

“La declaración que voy a dar es única e irrepetible: soy una persona que ama profundamente a su esposa, Elizabeth (Álvarez), ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático esté en boca de todos”, aseguró Jorge Salinas

“Quiero que quede muy claro, yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Les pido, por favor, que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. Reitero, nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido, muchas gracias”, agregó.

Aprovechó para comentar que el tipo de relación que tenía con su nutricionista es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio.

“La verdad no creo (que sea una trampa), ustedes hacen guardia afuera de Televisa […] No pasa nada, por Dios […] Yo no he tenido contacto con la doctora Guerrero creo que desde esa vez”.

Maryfer Centeno analiza actitud corporal de Jorge Salinas

La grafóloga Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal del Jorge al momento de asegurar que no había sido infiel a su esposa a quien dijo amar profundamente.

Centeno dijo que durante sus declaraciones se pudo ver a un Jorge “abrumado y arrepentido”, para la experta se mostraba “triste, resignado, abrumado y arrepentido”.

Además refirió que a Salinas se le vio una sonrisa eminente al pronunciar el nombre de su esposa Elizabeth Álvarez. “Hay ligeras comisuras hacia arriba, lo dice muy convencido”.