Fan de RBD se queda sin boleto porque no pasó su tarjeta

Tras el anuncio donde la agrupación mexicana RBD, salida de la telenovela juvenil Rebelde, reveló que se embarcaría en una última gira mundial durante 2023, sus fans, quienes esperaron por décadas, no pudieron evitar mostrar su apoyo y emoción ante esta increíble sorpresa.

Fan de RBD se queda sin boletos porque no pasó su tarjeta. / Foto: Especial (Foto: Instagram.)

Y señalaron que harían todo lo posible por conseguir una entrada para ver al grupo conformado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez en su gira de despedida, ya que algunos no tuvieron la oportunidad de verlos cuando eran más pequeños, debido a que no tenían dinero o sus padres no quisieron comprarles un boleto.

Fan de RBD se queda sin boletos porque no pasó su tarjeta

Tal fue el caso de Carla, una chica regiomontana quien se formó desde varios días antes para ser la primera en la fila para la preventa de boletos para el concierto de RBD en Monterrey, e hizo de todo para evitar que revendedores y otros fans se colaran en ella.

Sin embargo, aunque sí logró su cometido, tuvo un inconveniente, y es que, al momento de pagar su boleto, su tarjeta no pasó, “Me aparece mi nip incorrecto y no es incorrecto, no tengo a nadie que me ayude, estoy desde el martes formada y yo organicé toda la fila, no pasó mi tarjeta y no se usar la aplicación, iba a pagar con débito y sí tenía dinero, estoy en shock porque era la primera fan en la fila”, dijo para la prensa.

Ella es Carla: era la número uno en la fila de la taquilla para la pre-venta de boletos de RBD en Monterrey, organizó de todo para que no se metieran revendedores y colados y al pasar a taquilla ¡no pasó su tarjeta! pic.twitter.com/LsL41o3qQR — Indie 505 (@Indie5051) January 26, 2023

Pero para su sorpresa y como si se tratara de un milagro, un abuelito que se encontraba en la fila le prestó su tarjeta para que pudiera adquirir su boleto, el cual tiene un costo de 6 mil pesos mexicanos, “Muchas gracias, compré cuatro boletos en total y el mío fue en cancha, esperé 15 años para verlos y estoy muy emocionada, valió la pena no ir al trabajo, mi boleto ya está, nos vemos el 24 de noviembre”, expresó Carla entre lágrimas. Asimismo, el abuelito reveló que le tocó su corazón y por eso decidió ayudarla, “La vi sufriendo y la ayudé, yo acompañé a mi nieta”, agregó.