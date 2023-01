Anuel AA envía mensaje a fanáticos y estos le piden dinero

Desde su cuenta oficial de Instagram, Anuel AA sorprendió a todos luego de realizar una publicación en donde se puede apreciar a uno de sus fans mostrar un tatuaje en el que aparece el retrato del artista posando de una manera pensativa y vestido de negro, lo cual logró cautivarlo y por ese motivo decidió enviarle un mensaje a sus seguidores.

“A todos mis fanáticos alrededor del mundo, en cualquier parte que se encuentren recuerden que yo los amo de verdad y que no importa que estén pasando por lo que sea que estén pasando, Dios no nos da cargas que nosotros no podamos cargar”, escribió el intérprete de ‘Sola’ en la descripción del video, dando a conocer así que siempre tiene presente a sus seguidores, finalizando el comentario con el HashTag de la frase que lo caracteriza: “Real Hasta la Muerte”.

La reacción de sus fans en redes sociales

Como es bien sabido, para muchos artistas, al igual que para Anuel AA sus fans son los más importantes, pues son las personas que hacen que su carrera musical surja de la mejor manera.

No obstante, a pesar de mostrar su agradecimiento y cariño a sus más de 30 millones de seguidores, estos respondieron de una manera inesperada, y es que a pesar de que muchos también le expresaron su amor, otros indicaron que si tanto “los ama”, era mejor demostrarlo enviando dinero.

“Si en verdad me amas mándame algo por CashApp”.

“Demuéstralo y regálame algo”.

“Si tu amor es tan grande, ¿Si te doy mi número de cuenta me depositas?”.

“Si nos amas dame 500 dólares”.

“Si me amas de verdad deposítame 5 mil dólares”

“Si me amas mándame para el desayuno. 1000 $, ya yo te he dado más de eso. Con las reproducciones que cada rato escucho de tus canciones”.