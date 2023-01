Eugenia León presenta el sencillo ‘Navegar’ y celebra 45 años de trayectoria

La cantante mexicana Eugenia León presenta su más reciente sencillo titulado ‘Navegar’ el cual se desprende de su próximo álbum de estudio ‘Esperanzas’ a estrenarse el próximo mes de mayo, a la par, está celebrando 45 años de trayectoria, “Es el primer sencillo de esta producción, del 2023 y forma parte del disco nuevo que saldrá muy pronto. Yo lo compuse y fue una casualidad del que apareciera esta melodía y después la letra porque estaba yo barriendo y trapeando durante la pandemia y empecé a escuchar una melodía y no identificaba de dónde venía, así que de repente me di cuenta que la estaba inventando, así que rápido agarré el celular y la grabé”, dijo en entrevista para Publimetro.

Asimismo, reveló que la letra de ‘Navegar’ nació pensando en las mujeres a raíz de una salida de su casa cuando tenía la edad de 17 años, “Fue como película mexicana y dramón y todo un melodrama y ese recuerdo de mis hermanas y mío tan chiquitas las tres, que me pensé en muchas mujeres que hoy a esa edad también están navegando y remando tratando de ir para adelante para encontrar su propio destino”, expresó. Cabe señalar que esta es la primera vez que escribe una canción, “Esta es la primera vez que sale e manera natural porque anteriormente me sentaba a tratar de escribir pero no salía nada, creo que fue esa memoria espontánea que se dio que seguramente me han comentado, tiene que ver con mis años en la música, con lo que he escuchado, lo que me gusta de la canción es este mensaje hacia las mujeres de todas las edades”, agregó.

Por otro lado, Eugenia León compartió que es lo que más le gusta de hacer música, “Para mí la música es vida, sin la música yo no encontraría alegría, imagínate nuestras alegrías, nuestras tristezas con quién dialogamos sino es a través de la música, para mí la música es nuestro mejor cómplice” y reveló que en algunas ocasiones, quisiera estar a la altura ya que le debe demasiado a la música aunque ha hecho todo lo posible por lograrlo, “Hoy puedo decir que me siento un poquito liberada del asunto del deber y del tener y el que a lo mejor no sea dentro de tu idea de lo perfecto y de lo que debe de ser lo que me preocupe más sino que sea un placer”, comentó.

También comentó que cree en la fe y en lo que haces porque si bien, se puede tener un poco de disciplina, constancia, y suerte, uno tiene que creer en lo que hace para que de resultados y mandó un mensaje para todas las personas que sueñan con dedicarse a la música, “Yo creo que la fidelidad a uno mismo pero sí creo que es muy importante hablar contigo mismo y preguntarte ¿qué quieres?, ¿quién eres? y averiguarlo, habla contigo y ten fe y nunca dejes que las circunstancias externas te aplasten. Las luchas más duras también son con uno mismo y de repente la vida te pone en tu lugar y tienes que volver a levantarte y hacerlo otra vez y acomodarte y asimilar los errores y los fracasos también y el miedo pero también agarrarse de la infinita alegría de volar y de aventarse, hay que fascinarse por todo y no tenerle miedo a nada, todo lo que te haga feliz, que te llene de alegría, que te llene de placer inmenso, vete por allí, qué importa lo que digan los demás”, puntualizó.

