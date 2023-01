Chiquis Rivera atravesó fuertes problemas de salud. Entérate

Días de estar en cama pasó Chiquis Rivera después de presentar difíciles problemas de salud que la tuvieron alejada del mundo. Es que la hija de Jenni Rivera, estuvo con fuertes dolores en el cuerpo y de garganta durante sus vacaciones en México con su novio el fotógrafo Emilio Sánchez.

La cantante informó por sus redes sociales que no se la pasó muy bien recientemente y que tuvo un virus y lo pudo superar gracias a antibióticos e indicaciones del médico. La intérprete de ‘Entre besos y copas’, pudo reponerse un poco. En medio de sus dolencias expresó que: “Estuve en la cama mal, me dolía el cuerpo, la garganta… Dije: ‘no, vete de aquí Satanás’”, contó Chiquis Rivera a través de las redes sociales, al recordar el incómodo momento que vivió en México y que no la dejó disfrutar de sus días libres.

Por otra parte, la estadounidense está concentrada en su figura y sentirse muy bien con su cuerpo y consigo misma. Por eso, trata de mantenerse cumpliendo con una buena alimentación y estar más activa en su día a día. Aunado a ello, la cantante sigue promocionando su nueva producción discográfica ‘Abeja reina’. Este reciente sencillo ‘Porque soy abeja reina’, incluye el estreno de un lyric video, que ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de Chiquis, y en el mes de febrero estrenará el video oficial que preparó para esta canción.

Con este nuevo tema, ha tenido mucha receptividad de sus fans y le escribieron: “Esa es mi canción pues describe la historia de mi vida, al faltar mi madre todo cambio y mi sangre fueron los peores”, “Me siento muy orgullosa de Chiquis al mirar cómo ha crecido en todos los ámbitos, y no ha dejado su propia esencia y brilla con luz propia y sobre todo no ha tenido que pagar la luz de nadie para llegar donde está”.

“Esta canción se convirtió en una adicción, me encantaaa, eso Chiquis sigue callando bocas”, “Wow!!!! Mis respetos me dio escalofríos! Muy padre y muy directa, toda una abeja reina. Pura para adelante”, escribieron algunos de los internautas.