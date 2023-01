Los seguidores de Don Omar le dicen que “se comió todo el reguetón él solo”

Los fanáticos del cantante Don Omar están impactados de ver el físico de su artista. Es que actualmente el ‘Rey del Reguetón’ apareció con unos kilitos de más, lo que ha despertado fuertes críticas en redes sociales.

Aunque no es la primera vez que el puertorriqueño se ve subido de peso, los fanáticos del intérprete de ‘Danza Kuduro’ y ‘Salió el sol’, encendieron la red social TikTok con múltiples comentarios: “Pensé que era Celia Cruz”, “No conocían a Don Omar de antes osea, siempre fue así y es hermoso”.

“WOW que cambio”, “Recargado de comida”, “ese no es Don Omar es el doble jajjajaa”, son algunos de los comentarios de los seguidores.

Don Omar logró bajar de peso

En diversas entrevistas el cantante expresó lo bien que se sentía por haber perdido 100 libras. En el año 2011 comenzó su transformación. El mismo ’Don’ comentó que para él ya era imposible subirse a un carro, estar en una tarima, incluso hasta respirar ya le resultaba difícil. Don Omar manifestó que no es amante de los doctores y que en dos ocasiones tuvo problemas con su clavícula y la rodilla y por no asistir al experto, no tenía mejoría. Así tal cual fue con sus compromisos alimenticios hasta que un día tomó la decisión de cambiar.

Recientemente el boricua atravesó por una controversia, que se dio a conocer a través de redes sociales donde al cantante se le había dictado orden de detención por supuesta estafa en su gira por Bolivia, sin embargo, el mismo Don Omar dio a conocer que no tenía nada que ver y agradeció a las autoridades de Bolivia por el apoyo.

“Agradecido con las autoridades de Bolivia y su excelente ejecución en la búsqueda de la verdad. Nosotros siempre estuvimos y seguimos disfrutando la libertad @zionylennoxpr habla ahora (y el emoji de cerdo)”.

La última frase expuesta por el cantante, la relacionan con el comunicador boricua conocido como ‘Molusco’, con quien Don Omar tiene frecuentes conflictos.

