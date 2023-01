“Me dio una patada”, Gloria Aura revela agresiones por parte de Juan Carlos Casasola

La actriz Gloria Aura estuvo como invitada en el programa de Imagen Televisión, El minuto que cambió mi destino, durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante reveló que fue víctima de bullying por parte de uno de sus compañeros.

La hija de la actriz Gloria Mayo y el compositor chileno Kiko Campos contó que su mala experiencia fue durante su participación en la puesta en escena Cats.

Así fue la agresión de Juan Carlos Casasola a Gloria Aura

Gloria Aura de 37 años de edad contó que fue agredida física y psicológicamente por Juan Carlos Casasola, de 55 años. Esto después de que Gustavo Adolfo la cuestionó si sufrió bullying por parte de Manuel Landenta, a lo que ella contestó que no.

“El que me hizo bullying fue Casasola (...) cosas muy infantiles, como llegar y que yo pasara y decía ‘uta’ ya se nubló el día, o sea, ese tipo de cosas, gritar ese tipo de cosas, pero llegó un punto donde ya hubo una agresión física en el escenario”, explicó.

Y agregó, “él quería pasar y yo no lo dejé pasar porque normalmente el trazo que él quería hacer no era el normal, el paso escénico era pasar por otro lugar y yo como casi no daba funciones con él porque trataban de juntarnos porque este hombre no me tragaba, ese día como yo no me moví me metió una patada. Fue un golpe que sentí en la espalda, obviamente él va negar hasta la muerte que fue sin querer, yo sé que no”.

Gloria Aura también explicó que este tipo de situaciones ocasionó que ella sintiera peligro y que denunció lo ocurrido con la delegada de la ANDA, pero que jamás pasó nada.

También aclaró que Juan Carlos Casasola nunca se disculpó y finalmente ella tuvo que abandonar el proyecto.