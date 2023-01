Ibai Llanos se corona como Streamer del año en los Premios ESLAND

Este domingo 29 de enero se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México la Segunda Edición de los Premios ESLAND que celebran la creatividad y el talento de los mejores creadores de contenido de la comunidad hispanohablante.

EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DE MI VIDA.



💙 PREMIOS ESLAND SEGUNDA EDICIÓN EN MÉXICO 💙https://t.co/hWQuFo1sns pic.twitter.com/2uk1UzyeTY — Grefg =) (@TheGrefg) January 29, 2023

Ganadores de los Premios ESLAND 2023

Streamer del Año: Ibai Llanos

Mejor serie de contenido del Año: DedSafio 2

Streamer Revelación del Año: Spreen

Premio Mejor Trayectoria: German Garmendia

Evento del Año: Ibai Llanos recibe el premio por La Velada del Año 2

Mejor Miniserie de Contenido: Squid Craft Games

Mejor RolePlayer del Año: JuanSGarnizo

Streamer del año.



Mejor evento del año.



Gracias a todos por el apoyo. Gracias a todos por seguir todas mis aventuras desde hace tantos años.



Gracias México por ser un país absolutamente increíble.

❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ih08cFmQPG — Ibai (@IbaiLlanos) January 30, 2023

Mejor VTuber del Año: ZilverK

Mejor Canción del Año: Robleis por Solo

Mejor Streamer IRL del Año: Kidi

Mejor Talk Show del Año: Jordi Wild

Mejor Cobertura Informativa: Gerard Romero

Caster del Año: Vicky Palami

Mejor Jugador de Esports del Año: Jelty

Enfado del Año: Luzu

Baile del Año: Rodrigo Carrera por “El Baile del Woody”

Fail del Año: Manute por “Ahí va mi Burst”

Clip del Año: Gerard Romero por “La Haka”

Premios ESLAND: Momentos desde la Alfombra Azul