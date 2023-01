BTS: Yet to Come tiene un detalle especial para fans: ¿de qué se trata?

BTS: Yet to come. (Foto: Taeseong Kim/Bighit Music)

BTS sigue moviendo masas, a pesar de la pausa que vive la banda por los proyectos en solitario de sus integrantes o por el cumplimiento del servicio militar de otros, como es el caso de Jin, mantienen los lazos con su fandom.

Desde la preventa de BTS: Yet To Come in cinemas quedó claro que el ejército de ARMY siempre está listo para apoyarlos, por eso la respuesta tan exitosa para ver el concierto en la pantalla grande, como si fuera en vivo.

Para quienes lograron conseguir una entrada al cine, no solo podrán revivir el concierto de BTS en Busan, que marcó la historia como su último concierto masivo. También recibirán, de manera gratuita, un coleccionable de los idols.

“¡Así es! Habrá postales conmemorativas de BTS mi querid@ ARMY. ¿List@s para #YetToCome”, informó la cadena Cinépolis.

El diseño de la postal edición especial aparecen: RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook, que se entregarán al ingreso de las salas hasta agotar existencia.

Coleccionable de BTS. (Foto: Twitter.)

Los fans en México verán de manera exclusiva a BTS, interpretando varios de sus más grandes éxitos como Dynamite, Butter e IDOL, además de la primera actuación en concierto de Run BTS, perteneciente a su último álbum Proof.

Este corte cinematográfico mostrará una reedición especial para la pantalla grande en todo el mundo, presentado nuevos ángulos de primer plano y una visión totalmente nueva de todo el concierto grabado en Busan, Corea del Sur.

Fechas para ver BTS: Yet To Come in cinemas