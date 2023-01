Maribel Guardia provoca la cancelación del programa de Carmen Muñoz

El nuevo proyecto de Maribel Guardia que pronto se estrenará por la señal de Unicable, provocó la cancelación del programa “Secretos al desnudo”, conducido por Carmen Muñoz.

Evidentemente, la actriz y cantante no tuvo la culpa de ello, pues lamentablemente el programa de Carmen Muñoz no le estaba yendo tan bien en rating, por lo que la televisora decidió prescindir de él.

Ahora Maribel Guardia vendrá con un programa tipo talk show, que llevará por nombre “Esto ya es personal”, del cual ya empezaron con las grabaciones.

También te puede interesar:

Famosas de más de 45 años que dominan las tendencias con sus looks

Maribel Guardia no se arrepiente de haberse perdido momentos importantes con su hijo debido a su carrera

Carmen Muñoz conducirá “Secretos al desnudo”, un nuevo talk show que promete encantar al público

¿De que se trata el nuevo proyecto de Maribel Guardia en Unicable?

De acuerdo con lo que reveló el periodista, Alex Kaffie, como al programa de Carmen Muñoz le estaba yendo muy mal, los directivos de Unicable decidieron reemplazarlo por otro parecido, pero conducido por la famosa de 63 años.

“Este día iniciaron las grabaciones de ‘Esto ya es personal’, el talk show que antes que nadie informé va a conducir Maribel Guardia, la versión mujer de Dorian Grey (y es que por ella los años no pasan)”, compartió el periodista.

Alex Kaffie añadió: “La contratación de Maribel Guardia tuvo una consecuencia: el productor Alexis Núñez y Unicable (canal por el que se va a emitir ‘Esto ya es personal’) no le renovaron su contrato a Carmen Muñoz, conductora de ‘Secretos al desnudo’ (talk show que nunca levantó)”.

Hasta los momentos, Carmen Muñoz no ha dicho nada al respecto, por lo que no se sabe lo que hará ahora que su programa ya no será renovado.

Por su parte, Maribel Guardia tampoco ha dicho nada sobre el despido de la conductora, aunque se entiende que son decisiones que no tienen que ver con ella, sino con la televisora en sí, es decir, con Unicable.