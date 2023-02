Ashton Kutcher recuerda el vergonzoso momento que vivió con Harry Styles

Ashton Kutcher recientemente dio una entrevista con ‘Esquire’, ya que esta a punto de estrenar una película con Resse Whiterspoon, por lo cual además de su participación en la cinta hizo un recuento de momentos peculiares de su vida, como por ejemplo el encuentro que tuvo con el cantante Harry Styles.

Entre otras cosas también compartió sus reacciones a la publicación de la autobiografía de su expareja Demi Moore, ya que la misma reveló algunos secretos de su relación.

Ashton Kutcher se disculpa con Harry Styles

El actor de 44 años compartió el momento incomodo que vivió junto con su esposa Mila Kunis al no reconocer a Harry Styles, quien en ese momento era su vecino y ya era considerado como un icono a nivel mundial.

Todo ocurrió en una fiesta de karaoke que organizó el cantante, misma a la que asistieron Ashton y Mila, luego de convivir por un rato, Harry tomó el micrófono y cantó una canción de ABBA, por lo cual ambos actores reaccionar con emoción y felicitaron de inmediato a quien era un joven desconocido para ellos.

Kutcher aseguró que a pesar de que no lo reconocieron y que hicieron ese comentario, Harry no fue grosero en ningún momento. Casi de inmediato comentaron el momento con un amigo que asistió a la reunión, quien les comentó que se trataba del exintegrante de One Direction, es decir, que era un cantante profesional.

El actor aún recuerda con vergüenza y entre risas el momento, ya que al parecer se encuentra un poco desconectado del mundo musical actual, pero además de revelar la anécdota, usuarios se emocionaron por haber confirmado que son vecinos.