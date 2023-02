La tiktoker Laura Sofía en medio de la polémica tras filtrarse supuesto video sin censura

Se regó como pólvora y se hizo viral el probable video íntimo de Laura Sofía que está generando controversia en las redes sociales. La popular tiktoker colombiana, de tan solo 15 años, decidió dar su postura ante el material que se filtró que muestra a una mujer que supuestamente es ella, mientras está con su novio.

Aunque no se alcanza apreciar claramente el rostro de la joven del video que ya es viral, se presume que se trata de Laura Sofía quien se hizo popular gracias a sus sensuales bailes y su sentido del humor.

El video pack filtrado en Twitter, Telegram y Reddit provocó una rápida reacción de la joven, quien dio su postura a través de una historia en Instagram.

“Esto se está saliendo mucho de control, la verdad. Mis papás no me han dejado ver el contenido, pero sé que es fuerte. Esto no es bullying normal como el que recibimos en el colegio o como muchos lo reciben”, señaló.

“Es un ciberbullying más grande que se ha esparcido por todos lados. Quiero que ustedes tengan conciencia para que paremos esto, es un acoso para mujeres, acoso para niñas porque soy muy joven para ver ese tipo de contenidos... ¡Paremos esto, ya!”.

Por último, pidió que no siguieran cuentas falsas o telegram falsos.

¿Quién es Laura Sofía?

La joven se hizo famosa luego de mostrar un perreo junto a uno de sus compañeros, que puso a debate si el contenido publicado era correcto para una menor de edad.

Luego de tener popularidad por el video de “depende”, Laura Sofía comenzó a crear su propio contenido, mayormente haciendo pasos de baile, pero también aprovechando su célebre “depende” para mostrarse en situaciones divertidas.