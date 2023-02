Marco Antonio Solís aseguró que la pachanga que se armó en la boda de Marc Anthony estuvo muy buena

Marc Anthony se casó este fin de semana, en la ciudad de Miami, con Nadia Ferreira, y se sabe que a la ceremonia acudieron grandes estrellas internacionales, entre ellos, Marco Antonio Solís.

El cantante reveló algunos detalles de la celebración de su colega y amigo en una entrevista que le realizó Alan Tacher para el programa “Despierta América”.

Marco Antonio Solís fue uno de los padrinos de la boda, al igual que el exjugador de fútbol británico, David Bechkam, y admitió en la entrevista que ese día se sintió tan nervioso como el novio.

“Eso le decía yo a otras personalidades que estaban ahí, les decía: ‘Oye, parece que el que se va a casar soy yo, estoy peor que en un show antes de cantar’”, compartió El Buki.

El artista confesó que parte de sus nervios se debía a que era la primera vez que asistía a un evento de tal magnitud, pues a la boda acudieron celebridades de la talla de Salma Hayek, Daddy Yankee, David y Victoria Beckham, Luis Fonsi, Maluma y muchos otros más.

Surrealismo tipo:



Marco Antonio Solís, Romeo Santos, Carlos Slim Domit, David Beckham, Marc Anthony y Vin Diesel juntos en un foto. pic.twitter.com/adWcoqSv86 — Juan Pablo Quijano (@JuanpaQuijano) January 31, 2023

“Yo no estoy acostumbrado a eso, te lo juro que es la primera vez que me pasa eso, hubo código de vestimenta, todo un protocolo, me sentía fuera de mis aguas”, admitió Marco Antonio Solís.

La ceremonia se llevó a cabo en el Pérez Art Museum Miami, y de acuerdo con lo que dijo Marco Antonio Solís, todo estuvo muy bien cuidado y la celebración estuvo muy buena.

El Buki acudió a la boda en compañía de su esposa e hijas, quienes aprovecharon la ocasión para tomarse una foto con Salma Hayek: “¡Que lindo encontrar mujeres que inspiran! Gracias Salma Hayek por tu sencillez y amabilidad. Coincidir con mujeres que vibran igual que tú y que sepan que en equipo somos más fuertes es maravilloso”, escribió Cristy Solís en la publicación.