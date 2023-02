Salma Hayek revela los celos de su esposo por las escenas ‘hot’ que hizo con Channing Tatum

Magic Mike’s Last Dance es una película próxima a estrenarse en dos plataformas: cines para los Estados Unidos y el servicio de streaming de HBO Max para el resto del mundo. Salma Hayek y Channing Tatum protagonizan una comedia dramática dirigida por Steven Soderbergh.

Salma Hayek, de 56 años, ofreció una extensa entrevista al reconocido conductor Jimmy Kimmel, en la que habló sobre su participación en el filme. El foco principal de sus declaraciones apuntó hacia las escenas con Channing Tatum (46), debido a su rol protagónico en el largometraje de casi dos horas.

La actriz mexicana interpreta a una mujer millonaria que conoce a Mike (Channing), un bailarín profesional, después de haberse divorciado. Con sus “pasos prohibidos” seduce al personaje de Salma, por lo que la película tiene varias escenas que son “hot”, incluyendo un baile erótico del actor hacia Hayek.

Sobre esta escena en específico, Jimmy Kimmel le preguntó a la actriz cuáles habían sido sus sensaciones. Y Salma, fiel a su carisma en cada aparición en público, expresó que había disfrutado cada minuto de la secuencia.

También te puede interesar: Salma Hayek roba miradas en la boda de Nadia Ferreira y Marc Anthony

"Estaba boca abajo y no sabía si llevaba ropa interior": Salma Hayek recuerda su momento más tenso rodando 'Magic Mike's Last Dance'

Recibir una 'lap dance' sensual de Channing Tatum no es sencillo físicamente, según la experiencia de la actriz. pic.twitter.com/i13wTjdq9l — LUIS -🎬 (@LUIS8171073011) February 1, 2023

“Me lo merezco. Tuve que hacer de stripper en tantas películas antes y ahora puedo sentarme y disfrutarlo. Fue emocionante, pero al mismo tiempo peligroso”, dijo Salma Hayek según recoge Telemundo.

“Hubo una parte que no está donde estoy boca abajo y mis piernas tienen que estar en algún lado, pero boca abajo uno pierde el sentido de la dirección y no hice lo que se suponía que debía hacer en el ensayo. Caí de cabeza y casi me golpeo la cabeza. Me agarró los pantalones, pero estaba realmente preocupada porque mis pantalones se me estaban yendo y no podía recordar si tenía ropa interior puesta en este momento. Entonces, en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me aferré a los pantalones”, contó entre risas.

¿Su esposo, el empresario François-Henri Pinault, se pone celoso? “Se pone igual, pero en esta estuvo mejor que cuando me quito la ropa”, dijo Salma Hayek.