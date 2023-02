Modelo de OnlyFans pide a sus vecinos que no filtren su ‘pack’: “No me dañen el negocio”

OnlyFans se convirtió en el sitio más usado por mujeres para ofrecer material íntimo. Desafortunadamente, existen muchas denuncias de modelos que acusan a la plataforma de no contar con medidas de seguridad para evitar filtración de las imágenes y videos a otras redes sociales. Tal como lo sufrió Gaby, quien ahora es conocida en su pueblo por todo lo que sube a Only.

Mediante un video compartido en la plataforma de videos cortos, TikTok, la mujer se dirigió a sus más de 220 mil seguidores para confesar la triste experiencia que está viviendo: “Yo sabía que eso podía pasar, pero dije: ‘no, no creo, porque la gente de mi pueblo (...) es tan hueso (tacaña) como para pagar’, y lo peor, compartir esas fotos”, son algunas de las palabras que dijo Gabriela.

La mujer originaria de Ecuador le pidió a todos sus vecinos que no difundan el material: “No me dañen el negocio”. Sin embargo, intentando ver la situación de otra manera, la modelo ofreció una ‘promoción’: “Si se suscriben y van a ver las fotos, van a encontrar de todo un poco”. Antes de finalizar el video, la influencer se sinceró: “No sabía si llorar, no sabía si reírme, pero dije ‘de esto tengo que renacer’, y aquí estoy, en la boca de todo mundo”.

