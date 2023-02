Cecilia Gabriela que por ser “medio güera” y de ojos claros ya no consigue papeles en ninguna plataforma

Cecilia Gabriela tiene casi 40 años de trayectoria artística y ha participado en más de 35 telenovelas, varias series de televisión y obras de teatro, y ahora asegura que no logra conseguir empleo por su color de piel.

La actriz sostiene que, a pesar de tener tantos años de carrera, le ha costado mucho conseguir papeles en las nuevas plataformas, porque, según ella, ahora buscan más personas con un color de piel “más latino” y “más mexicano”.

Cecilia Gabriela siente que, debido a su físico, por ser “medio güerita” y de “ojitos claros” ya no encaja dentro del contenido actual, por lo que considera que ahora las personas como ella son las que sufren de “racismo”.

Cecilia Gabriela asegura que los papeles han cambiado y ahora los blancos son “víctimas de racismo”

La actriz le pidió a Tenoch Huerta que estudie su caso, pues el actor ha debatido en multitud de ocasiones sobre racismo y lo difícil que lo han tenido las personas racializadas en obtener más oportunidades en el mundo laboral, para que analice lo que está sucediendo con ella y considere si eso es “racismo a la inversa”.

“Si él se quejaba que escuche mi historia, porque es lo mismo, yo he tenido problemas para entrar al mundo del cine porque no me desnudo, porque no consumo drogas, porque soy de Televisa...”, expresó Cecilia Gabriela.

Además, aseguró que por su color de piel no ha podido hacer el tipo de teatro que a ella le hubiera gustado hacer, aparte de que, según ella: “No es tan fácil vivir así eh, de güerita de ojo claro”.

Esto lo dice porque siente que, debido a su físico, le suelen poner las cosas más caras, la quieren engañar todo el tiempo y siempre tienen problemas cuando le van a dar el cambio.

No obstante, sí reconoció que antes Tenoch Huerta la pudo haber tenido difícil, mientras que a ella le fue más sencillo en el ámbito laboral, pero ahora no es así. También dijo que muchos productores no están apostando por historias para personas de su edad.

“Finalmente todos podemos amar y ser amados, no importa la edad y eso me parece que es un tema interesantísimo así que pido mano”, expresó Cecilia Gabriela.