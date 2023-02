Jackson Wang confiesa que ama a Shakira

Jackson Wang se prepara para su primera visita a Latinoamérica en solitario y México forma parte del Magic Man Tour. El rapero chino está aprendiendo español y una muestra fue un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde hace su propia versión del polémico tema Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53.

“Amo a Shakira. Siempre he sido un fan, eres inspiración. También un gran saludo a Bizarrap. Eres un productor increíble. Amor Jackson” fue su dedicatoria.

El también productor e influencer cantó una parte en español y se convirtió en un lobo.

Jackson Wang dedica mensaje a Shakira

Con más de 31 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, el idol asiático, cantó en una sesión casera y las reacciones no se hicieron esperar.

“Re dolido el Jackson, arre jajaja”, “Ahora necesito una colaboración con Shakira”, “Será una señal de Jackson Wang en Colombia, please come to Colombia”, “Esto es real dije yo, esto es real?”, mencionaron algunos internautas.

También puede interesarte: Jungkook demuestra el poder que tiene para ‘enloquecer’ al mundo

El cantante, intérprete y productor anunció hace unos días su primera gira por la Ciudad de México como solista para su tour mundial MAGIC MAN.

Próximos conciertos en Latinoamérica

15 de mayo. Sao Paulo, Brasil.

18 de mayo. Buenos Aires, Argentina

22 de mayo. Santiago de Chile.

25 de mayo. Arena CDMX, Ciudad de México.