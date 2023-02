Adele rompe en llanto en medio de uno de sus conciertos: ¿Qué le pasó a la cantante británica?

Los fans de Adele conocen que el sentimiento que pone en sus letras e interpretaciones no es actuado. La cantante británica se entrega en alma y corazón a cada tono y rima durante sus conciertos.

Esa característica ha hecho que desarrolle un lazo especial con sus seguidores, hasta el punto de llegar a ser cómplice de las muestras de amor que sus fans le quieren dar a sus parejas en sus shows.

El sitio de Telemundo recuerda un hecho en específico. Uno de sus fans le propuso matrimonio a su novio en un concierto y Adele sabía todo previamente, por lo que formó parte de la maravillosa propuesta; de ensueño para cualquiera.

Adele tiene una extensa gira de presentaciones que se concentran solo en Las Vegas. Y en una de las recientes presentaciones hubo una situación que la hizo romper en llanto. Tanto que hasta tuvo que pedir disculpas, debido a que se salió por completo de concentración para seguir cantando.

¿Qué le pasó a Adele?

Mientras ofrecía el concierto se nota como se baja del escenario y camina entre el público para sellar esa cercanía con sus fans. Se deja tomar fotos y videos de cerca. Pero un fanático no tenía la cámara activada, sino que en su pantalla había una foto de una mujer.

Para Adele esto pasó desapercibido en primera instancia. Sin embargo, cuando se subió al escenario cayó en cuenta de que este hombre tenía la imagen de su pareja que había fallecido y era su manera de decir que lo estaba acompañando.

Toda la escena quedó grabada en video y fue subida a TikTok. “Cuando camino entre la multitud, desearía que pudieras ver lo que yo puedo ver. Porque sé que hablo con algunas personas todas las noches, pero luego solo veo pequeñas historias de personas que suceden... Había un hombre, solo estaba allí, sosteniendo su teléfono. Creo que es su esposa al teléfono, y no creo que ella esté aquí, y realmente me conmovió”, dijo la intérprete de Someone Like You.

“Lamento mucho tu pérdida, y no me di cuenta de lo que me estabas mostrando hasta que llegué aquí. Veo estos pequeños detalles de la vida de las personas mientras camino y es tan hermoso”, expresó entre lágrimas, según recogió Telemundo.