Paty Navidad en ‘La Casa de los Famosos’: “Me están poniendo la Casa en contra”

Han pasado tan solo dos semanas de estar encerrados en ‘La Casa de los Famosos’ y desde hace unos días iniciaron algunos problemas de esta segunda temporada, y es que adicional a la tensa discusión entre el Rey Grupeo y Raúl, ahora Paty Navidad rompe en llanto y expresa su incomodidad dentro de la casa.

“No la estoy pasando bien, me están poniendo la casa en contra, no sé si pueda, yo no les he hecho nada, lo único que hice fue cocinar con todo mi amor”, confesó la actriz luego de que se viera a Rey Grupero hablar mal de ella a sus espaldas y con sus otros compañeros.

“Yo dije que venía aquí a dar lo mejor de mí, ahorita me siento así, más vulnerable ante toda la casa que se me vino encima”, dijo.

Asimismo, la artista agregó que sus compañeros no están haciendo el intento de conocerla, ya que la han juzgado sin darse la oportunidad de saber quién es. “Los que no me están dando la oportunidad son ellos (sus compañeros), porque sin conocerme me están juzgando, apuñalándome y fusilándome, sin siquiera darme esa oportunidad”, concluyó la actriz de 49 años.

Cabe resaltar, que Paty es una de las famosas más apoyadas por el público, por lo que puede llegar a la final con la ayuda de estos.

Reacción en redes sociales

Desde la cuenta de Instagram ‘Telemundo Realities’ fue donde se realizó la publicación del video, en donde fanáticos intentan dar apoyo a Paty Navidad por la manera en que se ha sentido estos días en ‘La Casa de los Famosos’.

“Te amamos Paty, estamos contigo hasta la final”.

“Te queremos y te vamos a apoyar Paty, eso es lo que importa, lo que estamos aquí afuera”.

“Adentro te podrán hacer Bullying, pero acá afuera todos te quieren”

“Hermosa Paty, tu ten fe y sigue dando lo mejor de ti”.