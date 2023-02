Karely Ruiz tiene en la mira a Jungkook de BTS

Karely Ruiz ha demostrado su poder de conquista y muhos son los que desean una relación con la popular modelo regiomontana. La influencer reveló quién es el hombre que le quita el sueño y al que ella llama su novio.

Así es, la modelo mexicana de mayor éxito en la plataforma OnlyFans, tiene un hombre en la mira y es, nada más y nada menos, que Jungkook de BTS.

“Mi novio y yo JK”, escribió en una imagen que compartió en su Facebook. Karely tiene 22 años y Jungkook 25.

Karely Ruiz y Jungkook. (Foto: Facebook Karely Ruiz.)

Karely Ruiz se ha convertido en una de las influencers más reconocidas del medio, y se volvió famosa gracias a su incursión a OnlyFans.

“Te lo presto solo por hoy después me lo regresas”, “Con razón no actualiza el Jungkook, anda bien ocupado”, “Como así Karely Ruiz él es mío!! Cálmate”, “No autorizo no autorizo que te fijes en mi novio”, “Todas queremos un coreano en nuestras vidas”, “Todas queremos un coreano en nuestras vidas”, “Cómo así!? A la fila mija hay muchas ARMY detrás de Jungkook ni modo te toca hacer fila”, “A ver si muy fan, que diga en qué hospital nació el BTS”, comentaron algunos seguidores de la popular creadora de contenidos.