Papá de Belinda es acusado de “cometer” fraude a uno de sus hermanos

Una nueva polémica está tocando la puerta de Belinda y su familia, pues trascendió que Ignacio Peregrín, padre de la famosa, fue acusado públicamente de cometer un presunto “fraude millonario” que dejaría en la ruina a sus hermanos, situación de la cual están enterados los seguidores de la cantante y no dudaron en salir en su defensa.

Fue en el programa “Chisme no like” donde los conductores presentaron la historia de Fernando Peregrín, tío de Beli, quien aseguró fue víctima de su hermano.

Aparentemente, por los años 80′s, después de la muerte de los abuelos de la famosa, que perdieron la vida por un accidente automovilístico, Ignacio robaría los bienes y falsificaría documentos para quedarse con la empresa familiar de servicio médico, dejando a sus consanguíneos en la calle, dentro de ellos, Fernando sería uno de los más afectados, ya que actualmente vive en una casa de reposo en Madrid y además padece tres tipos de cáncer.

El presunto engaño daría inicio luego de que Ignacio convenciera a su padre de dejarle el 60% de la empresa y tras su muerte éste vendería la compañía y otras propiedades, de acuerdo con la versión de su hermano.

“Sabemos que se llevó en aquel tiempo, en el año 80, 81, entre él y mi primo, se llevaron 20 millones de euros de una finca, 10 millones cada uno, que hoy serían fácilmente 250 mil, 300 mil euros. ¡Se los repartieron!”, dijo el hombre de 74 años.

Hasta la fecha, Fernando desconoce cómo fue que su hermano logró vender todo, sin embargo, recordó que Ignacio “falsificaba” las firmas para sacar dinero de su cuenta.

“No sé cómo se lo apañó, pero lo vendió, él lo vendió. No sé si tenía un poder, o cómo le hizo, pero lo vendió. A mí me quitaba dinero de la cuenta, falsificaban las firmas. Es un delincuente, un proxeneta, ¿tú crees que no lo sabe?”, agregó.

Peregrín aparentemente vendió la empresa a escondidas a una compañía inglesa por varios millones, lo que más tarde llevó a sus hermanos a hundirse en una fuerte deuda.

“Por este hombre, me enteré que yo tengo un embargo vivo de 80 mil euros. Lo que pasa que como yo cobro una pensión que es inferior al salario mínimo, no me pueden embargar”.

Fernando reside en un asilo llamado “Reina Sofía” en donde es atendido debido a sus enfermedades.

“Es un poco duro, si es duro porque esto es un museo de la decrepitud y de la miseria humana”, concluyó Peregrín.

No es la primera vez que el programa hace severas acusaciones contra Belinda, ya que anteriormente también habían compartido información sobre su familia, que es una de las más poderosas de España, mencionan.

Hasta el momento, ni la llamada ‘reina de los amarres’ ni sus padres, han confirmado o negado algo al respecto.

Tras la emisión de “Chisme no Like”, algunos fanáticos de la actriz hicieron comentarios negativos en el perfil del periodista Javier Ceriani.

“Vaya manera de ensañarse con Belinda”, “Ojalá que te demandé por difamación y que al tío lo ayuden sus hijos, ¿a poco es responsabilidad de Belinda ayudar a gente que no hizo nada con su vida?”.

“Soy seguidora de ustedes, pero porque se empeñan en destruir la vida de una mujer que lo único que ha hecho ha sido trabajar desde niña”, “¡No la sueltan! ¡Qué horror con ustedes!”, fueron algunas de las opiniones.