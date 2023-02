Sin entender el idioma, maestra gana plaza para dar clases de Inglés

El inglés es uno de los idiomas más requeridos en los últimos años, por eso, las instituciones educativas tienen como materia obligatoria la enseñanza del mismo. Desafortunadamente, existen muchos alumnos, y exestudiantes, que aseguran que los maestros de Inglés no son los mejores . Tal como la docente que daba clases sin entender el idioma.

Te recomendamos: ¿Tienes cámara? Karley Ruiz busca fotógrafo para sesiones de OnlyFans

Por más absurdo que parezca, Deisy es una internauta que compartió, mediante su cuenta personal del TikTok, el momento en que una profesora fue expuesta al no lograr responder las preguntas que se le hacían en la lengua germánica occidental.

“No tengo un diploma que diga específicamente que lo diga, pero he estado en diplomados, pero no tengo un título en Letras y Lenguas ”, fueron las palabras que dijo la mujer al ser cuestionada por un comité.

Uno de los jurados pidió la ayuda de alguien que entendiera el idioma para calificar el conocimiento de la profesora. Desafortunadamente, la maestra no logró responder los cuestionamientos que le realizaron a la hora del examen por una plaza.

Sigue leyendo: Policía ‘desparece’ mochila de accidente vial en Ecatepec

La grabación finaliza antes de escuchar el resultado final del comité, mas la usuaria aseguró que “Maestra gana plaza para dar clases de inglés y no entiende el idioma”.