Beyoncé podría hacer historia en los Grammy 2023 al convertirse en la artista con más galardones

En la próxima gala de los Grammy, Beyoncé podría pasar a la historia como la artista que más galardones acumula en esta premiación, puesto que solo necesitaría de ganar 4, para superar a la persona que ostenta este título actualmente.

Desde el 2000, la artista empezó a cosechar Premios Grammy junto con su grupo Destiny’s Child, posteriormente, en 2003, empezó a ganar Grammys como artista en solitario.

El compositor Georg Solti es la persona que más premios Grammy ha ganado en la historia, con un total de 31 gramófonos, gracias a sus álbumes de música clásica y de orquesta.

Si Beyoncé gana 3 premios, empataría con el compositor de música clásica, pero con 4, se consagraría como la artista más premiada en la historia de los Grammy.

¿En qué categorías se encuentra nominada Beyoncé en los Premios Grammy 2023?

La edición número 65 de los premios Grammy se llevará a cabo el próximo 5 de febrero de 2023, en Los Ángeles, donde Beyoncé es, una vez más, la artista con más nominaciones de la ceremonia, con un total de 9.

Le siguen el rapero y productor Kendrick Lamar, que obtuvo 8 nominaciones, y la cantante británica Adele, que consiguió 7 nominaciones al Grammy 2023.

Beyoncé fue nominada a las categorías ‘Álbum del año’ y ‘Mejor álbum dance/electrónica’ gracias a su séptimo álbum de estudio titulado “Renaissance”.

De este álbum, se desprende el primer sencillo “Break my Soul” con el que recibió nominaciones en las categorías ‘Canción del año’, ‘Mejor grabación del año’ y ‘Mejor grabación dance/electrónica’.

Pero ese no es el único tema de su álbum “Renaissance” que ha conseguido una nominación, pues por el tema “Virgo’s Groove” compite en la categoría de ‘Mejor canción R&B’, con “Cuff It” en ‘Mejor interpretación de R&B’ y por “Plastic Off the Sofa” opta por ‘Mejor interpretación R&B tradicional’.

Beyoncé también recibió una nominación en la categoría ‘Mejor canción escrita para una película, televisión u otro medio audiovisual’, por el tema que coescribió para el filme “King Richard”, llamada “Be Alive”.