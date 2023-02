Gerard Piqué podría ser demandado por haber publicado este polémico mensaje en Twitter

No hacía falta que Gerard Piqué terminara con Shakira para demostrar que es un personaje polémico. Los fanáticos del fútbol lo han vivido durante su carrera profesional con gestos dentro de las canchas que visitaba y mensajes en Twitter fuera de lugar.

El mundo del tenis lo sufrió cuando su empresa, Kosmos, tomó la organización de la Copa Davis. Gerard Piqué despotricó mensajes en contra de quienes no quisieron acudir al torneo, entre ellos la leyenda Roger Federer.

Ahora sigue siendo el mismo Piqué, pero con una ruptura de relación sentimental en el medio. Personas cercanas al entorno de Shakira lo señalan de una (o varias) presunta infidelidad, por supuestamente haber empezado a salir con Clara Chía Martí antes de separarse oficialmente de la cantante colombiana.

Uno de los periodista que ha seguido de cerca este caso es el paparazzi Jordi Martin, quien podría iniciar acciones legales en contra de Piqué, debido a que el exfutbolista lo ha tildado de “drogadicto” en las redes sociales.

¿Qué pasó en las redes sociales entre Gerard Piqué y Jordi Martin?

El paparazzi ha publicado una historia en su cuenta de Instagram. Algo normal en cualquier persona que tenga un celular en sus manos. Revisó para ver quienes habían chequeado su publicación y allí se ha encontrado con la cuenta oficial de Gerard Piqué.

Martin, buscando una reacción del ahora empresario, publicó en Twitter una captura de pantalla con las pruebas de que Piqué veía sus historias y puso: “Me vigila mi mejor amigo”. El exjugador del FC Barcelona reaccionó con un polémico señalamiento: “Deja las drogas. La cocaína es muy jodida”.

Deja las drogas. La cocaína es muy jodida. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 27, 2023

Piqué Twitter

Ante esto, el periodista manifestó que comenzará acciones legales, según reseña Telemundo.

“Mis abogados están preparando una demanda y en los próximos días se va a presentar una querella por injurias y calumnias”, dijo el paparazzi.

“Mira Gerard, has hablado en presente y yo hace años que no consumo (…). Como has hablado en presente, mis abogados me han pedido un examen de tóxicos que me lo voy hacer esta semana donde se va a ver que en mi sangre no hay cocaína, ni restos. Te vuelvo a decir, eso lo vas a tener que explicar a un juez”, concluyó.