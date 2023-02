‘La Casa de los Famosos’: Juan Rivera estalla contra Rey Grupero por broma pesada

Una vez más, ‘La Casa de los Famosos’ se encuentra en el ojo público por las polémicas y escándalos que de ahí han salido en tan solo dos semanas de haber iniciado. Y es que esta vez, además de Rey Grupero, Juan Rivera también estuvo involucrado.

Sucede que al creador de contenido se le ocurrió la idea de hacerle una “pequeña broma” al hermano de Jenny Rivera, pero al parecer se le fue un poco la mano, ya que este último salió muy molesto al ver que alguien había cortado su cabello con una máquina mientras dormía.

Luego de descubrir que el responsable de todo había sido Rey Grupero, el cantante tomó una mesa de centro que se encontraba en el jardín y empieza a perseguir al influencer, en ese instante, los chicos trataron de detenerlo para que el problema no pasara a mayores, mientras el ex de Cynthia Klitbo escapa y sale ileso.

#SinCensura. Luego de una broma pesada, Juan Rivera estalla contra El Rey Grupero y estuvo a punto de golpearlo en #LCDLF3, pero ¿fue real su molestia o todo se trató de un acto? pic.twitter.com/idHTCDvD62 — hoy Día (@hoydia) February 1, 2023

De esta manera, este logró pedirle perdón desde lejos a Juan Rivera, indicándole que todo se trataba de una broma. Finalmente Rey bajó para encontrarse de frente al cantante, pero cuando todo parece indicar que la pelea iniciará de nuevo, admiten que todo se trató de un montaje realizado por Rey, Juan, Carmona, Aylín Mujica, Aleida Núñez y José Rodríguez.

Sin embargo, a pesar de que todo fue planificado y la mayoría de los participantes lo tomaron con humor, Nicole Chávez si salió afectada en medio de todo esto y entre lágrimas indicó que este tipo de bromas no son de su agrado y mucho menos son cosas de las que deban reírse.

“A mí estas m... a mí no me gustan ni me dan risa, de verdad, váyanse a la ch... todos ustedes”, dijo respecto al tema la hija del emblemático boxeador Julio César Chávez.