Isabela Merced es uno de los talentos más nuevos en la industria del entretenimiento, recientemente destacó por sus roles protagónicos en la serie “100 Things to Do Before High School”, en la película “Dora y la ciudad perdida” y por su participación en “Rosaline”.

También te puede interesar: Disney se prepara para festejar su aniversario número 100

Tras varios meses de trabajo, Isabela tomó unas vacaciones por uno de los recintos más importantes de Disney, en el World Resort en Lake Buena Vista, Florida.

Isabela Merced exploró la tierra mística de Pandora Isabela Merced exploró la tierra mística de Pandora (Steven Diaz/Steven Diaz, photographer)

Isabela Merced en Disney’s Animal Kingdom

La actriz de 21 años se ha declarado fan de casi todos los personajes icónicos de Disney, pero en específico del mundo de Avatar y ya que recientemente se estrenó la cinta “Avatar: The Way of Water”, Isabela no desaprovechó la oportunidad de conocer el mundo de Na’vi.

Isabela Merced exploró la tierra mística de Pandora Isabela Merced exploró a tierra mística de Pandora (Steven Diaz/Steven Diaz, photographer)

La coprotagonista de “Rosaline” exploró el pasado 31 de enero durante su visita al parque temático de Disney’s Animal Kingdom la tierra de Pandora en el espacio conocido como ‘The World of Avatar’.

Isabela Merced exploró la tierra mística de Pandora Isabela Merced exploró la tierra mística de Pandora (Steven Diaz/Steven Diaz, photographer)

Isabella Merced se mostró feliz en todo momento e incluso posó frente a las cámaras con unas orejas distintivas de los personajes de la cinta, así como también con una mochila temática de Avatar.