En vivo: Ceremonia de los Grammy Awards 2023

Esta noche se celebra la edición número 65 de los Grammy, una de las premiaciones más grandes e importantes de la industria musical. Todo está listo para ver reunidas a las estrellas más populares de la música en inglés, y también algunos representantes latinos.

El evento se llevará a cabo en el estadio Crypto.com Arena ubicado Los Ángeles, California y contará por tercera vez con la animación del comediante Trevor Noha, reconocido por su participación en el programa The Daily Show.

Ganadores de los Grammy 2023

Mejor presentación pop en solitario

• ‘Easy on Me’ – Adele

• ‘Moscow Mule’ - Bad Bunny

• ‘Woman’ - Doja Cat

• ‘Bad Habit’ - Steve Lacy

• ‘About Damn Time’ - Lizzo

• ‘As It Was’ - Harry Styles

Mejor presentación dúo/grupo pop

• ‘Don’t Shut Me Down’ - Abba

• ‘Bam Bam’ - Camila Cabello & Ed Sheeran

• ‘My Universe’ - Coldplay & BTS

• ‘I Like You (A Happier Song)’ - Post Malone & Doja Cat

• ‘Unholy’ - Sam Smith & Kim Petras

Mejor álbum pop vocal

• ‘Voyage’ - Abba

• ‘30′ - Adele

• ‘Music of the Spheres’ - Coldplay

• ‘Special’ - Lizzo

• ‘Harry’s House’ - Harry Styles

Mejor álbum pop latino

• ‘Aguilera’ - Christina Aguilera

• ‘Pasieros” - Rubén Blades & Boca Livre

• ‘De Adentro Pa Afuera’ - Camilo

• ‘Viajante’ - Fonseca

• ‘Dharma+’ - Sebastián Yatra

Mejor álbum de música urbana

• ‘Trap Cake, Vol. 2′ - Rauw Alejandro

• ‘Un Verano Sin Ti’ - Bad Bunny

• ‘Legendaddy’ - Daddy Yankee

• ‘La 167′ - Farruko

• ‘The Love & Sex Tape’ - Maluma

Mejor video musical

• ‘Easy on Me’ - Adele

• ‘Yet to Come’ - BTS

• ‘Woman’ - Doja Cat

• ‘The Heart Part 5′ - Kendrick Lamar

• ‘As It Was’ - Harry Styles

• ‘All Too Well: The Short Film’ - Taylor Swift

Canción del año

• ‘Easy on Me’ - Adele

• ‘Break My Soul’ - Beyoncé

• ‘Just Like That’ - Bonnie Raitt

• ‘God Did’ - DJ Khaled & Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

• ‘ABCDEFU’ - Gayle

• ‘As It Was’ - Harry Styles

• ‘The Heart Part 5′ - Kendrick Lamar

• ‘About Damn Time’ - Lizzo

• ‘Bad Habit’ - Steve Lacy

• ‘All Too Well’ (10 Minute Version) (The Short Film) - Taylor Swift

Mejor álbum regional (Incluido tejano)

• ‘Abeja Reina’ -Chiquis

• ‘Un Canto por México (El Musical)’ - Natalia Lafourcade

• ‘La Reunión (Deluxe)’ - Los Tigres Del Norte

• ‘EP #1 Forajido’ - Christian Nodal

• ‘Qué Ganas de Verte (Deluxe)’ - Marco Antonio Solís

Grabación del año

• ‘Don’t Shut Me Down’- ABBA

• ‘Easy on Me’ - Adele

• ‘Break My Soul’ - Beyoncé

• ‘You and Me on the Rock’ - Brandi Carlile & Lucius

• ‘Woman’ - Doja Cat

• ‘As It Was’ - Harry Styles

• ‘The Heart Part 5′ - Kendrick Lamar

• ‘About Damn Time’ - Lizzo

• ‘Good Morning Gorgeous’ - Mary J. Blige

• ‘Bad Habit’ - Steve Lacy

Álbum del año

• ‘Voyage’ - ABBA

• ‘30′ - Adele

• ‘Un Verano Sin Ti’ - Bad Bunny

• ‘Renaissance’ - Beyoncé

• ‘In These Silent Days’ - Brandi Carlile

• ‘Music of the Spheres’ - Coldplay

• ‘Harry’s House’ - Harry Styles

• ‘Mr. Morale & the Big Steppers’ - Kendrick Lamar

• ‘Special’ - Lizzo

• ‘Good Morning Gorgeous’ (Deluxe) - Mary J. Blige