Alejandra Guzmán habla de la relación con Sylvia Pasquel: “Sé con quién me llevo bien y con quién no”

Desde hace mucho tiempo dejó de ser un secreto la tensión que existe en el clan Pinal a raíz de la repartición de bienes de doña Silvia, luego que parta de este plano terrenal.

Sus hijos, Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, prendieron sus alarmas, cuando la actriz de 91 años presentó una crisis de salud en 2022, dejando por entendido qué podría pasar con cuando ésta ya no esté.

Aunque la última diva del cine mexicano aparentemente tiene todo en orden y ya definió qué heredará cada uno de sus descendientes, no es menos cierto que se han filtrado algunas informaciones en torno a esta polémica familia sobre la relación que existe entre ellos.

Una fuente cercana a los Pinal había asegurado que “la guerra” entre Luis Enrique y Pasquel había sido declarada, las diferencias suscitaron luego que el único hijo de la primera actriz, quiso cambiar a escondidas el testamento de su madre y fue una asistente de su media hermana que logró darse cuenta y no pudo materializarlo.

El supuesto conflicto entre hermanos, a razón de esta situación, fue desmentido por el propio Luis Enrique, quien aseguró que no habían “broncas” entre él y su hermana mayor y que si fuera el caso, no serían “la primera familia disfuncional en México”.

¿Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel están peleadas?

Otra de las que se encuentra envueltas en el lío de la dinastía Pinal es Alejandra Guzmán, aunque en menor proporción porque se ha querido mantener a distancia, sin embargo, en reiteradas ocasiones, ha sido señalada de apoyar irrestrictamente a su hermano.

La reina del rock latino fue consultada por los periodistas en las afueras de la casa de su padre, Enrique Guzmán, y respondió sobre las supuestas diferencias entre hermanos:

“Me afecta mucho porque sí es mi familia y entonces trato de no ver, no oír y callar porque al final yo tengo una familia muy diferente y la amo, amo a mi papá, amo a mi mamá, y pues a mi hermano también, siempre hemos estado juntos toda la vida, entonces yo sé quién es quién”.

La cantante de 53 años, aunque no quiso ahondar en muchos detalles, tampoco fue esquiva en responder sobre las diferencias con su hermana que no vienen de ahora, sino desde hace tiempo

“Yo creo que eso ya está desde hace mucho ¿no?, hay muchas cosas que separan, pero como tengo mi sangre bien Guzmán y tengo a mi madre sana, ¡qué me importa!, eso es lo que yo quiero, que mi mami esté bien, que disfrute estos años, que tenga calidad de vida, y mi papi también, que cumple 80 años”.

“Yo no me pongo a pelear con nadie desde hace muchos años, pero evito tener broncas y sé con quién me llevo bien y con quién no”, precisó antes de marcharse.