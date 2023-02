¿Sabías que Lucía Méndez tuvo una relación con Luis Miguel?: la cantante reveló quién cortó a quien

Mientras los medios aún no confirman si será cierto o no la supuesta la relación entre Luis Miguel y la empresaria española Paloma Cuevas, surgen algunos nombre de mujeres que han marcado la vida amorosa de “El Sol de México”, entre ellas la actriz mexicana Lucía Méndez, que en una entrevista reveló que mantuvo un fugaz romance con el cantante de “La Incondcional” hace más de tres décadas.

Según Méndez, la relación con “Micky” duró escasos seis meses, para el momento ella tenía 30 años y él apenas 17, aunque le mintió diciéndole que tenía 20 años.

“Con Micky tuvimos una muy linda relación. De alguna forma salimos, anduvimos. Fue una relación muy alegre, muy divertida. Siempre hubo muy buena vibra de parte de los dos y teníamos muchas cosas en común”, dijo en una a Andrea Chiarello periodista de Mamás felices.

Luis Miguel y Lucía Méndez Los cantantes tuvieron un breve romance hace más de 30 años.

Esa no había sido la primera vez que la actriz había hablado maravillas de “Luismi”, como se le conoce, la también cantante que actualmente tiene 68 años de edad dijo que entre ambos, hubo mucha “atracción física”.

“Sucedió y fue algo lindo. Siempre lo voy a recordar con mucho cariño a Micky porque lo estimo, lo quiero mucho y considero que es un cantante único y un ser humano sensacional”, expresó Lucía Méndez quien para la época estaba en la cúspide de su carrera dijo que Luis Miguel, de 52 años, “era muy lindo”.

La protagonista del reality Siempre Reinas definió al intérprete de música romántica como un gran ser humano: “Quienes llegamos a conocerlo en su privacidad, te puedo decir que nunca lo dejamos de querer porque es una gran persona”, dejando claro, que hubo una relación íntima entre ellos.

Lucía Méndez también habló de las razones por las que dejó de ver a “Micky”, quizá un tanto novelesco pero real: “El destino nos separó porque Pedro Torres le hizo el tema Cuando calienta el sol. Ahí Luis Miguel conoce a Mariana Yazbek (su primera novia oficializada)”.

“A raíz de eso, yo salí con Pedro y el día que salí con Pedro, ese día me embaracé. Y vino todo un drama en mi vida porque ya no volví a ver nunca más a Micky. Y Pedro no era guapo. Así que pasé del más guapísimo a un hombre que tenía una gran personalidad, un gran talento, más adecuado a mi edad... y fui muy feliz”, expresó.

La canción que Luis Miguel le dedicó a Lucía Méndez:

Por favor señora no se me ofenda

no desprecio su amor, comprenda

Es usted muy bella, es usted perfecta

pero entienda que yo busco otra senda