That 90′s Show tendrá segunda temporada en Netflix ¿regresa uno de los grandes ausentes?

Danny Masterson en That 70's Show

That 90′s Show no tiene siquiera un mes en Netflix y la serie ya es toda una sensación. Un total de 10 episodios con gran parte del cast original y las nuevas generaciones de jóvenes en Point Place sirvieron para cautivar a los fans de la precuela de esta historia, That 70′s Show.

Topher Grace (EricForman) y Laura Prepon (Donna Pinciotti) son ahora padres de una adolescente, sobre quien giran los focos de este nuevo desarrollo.

Los padres de Eric, Red (Kurtwood Smith) y Kitty (Debra Jo Rupp) regresan a la producción, ahora como abuelos. Jackie Burkhart (Mila Kunis) y Michael Kelso (Ashton Kutcher), casados además en la vida real, también estarán en la serie. A ellos se suma Fez (Wilmer Valderrama).

A este conglomerado de leyendas de las sitcom se suman la nueva camada de jóvenes en el pequeño pueblo de Wisconsin, Estados Unidos. El éxito fue tan rotundo que la serie confirmó que habrá segunda temporada. Y además esta llegará con 16 episodios (seis adicionales a la primera entrega).

Esto no le va a gustar a Red, pero 'That '90s Show' regresa para una SEGUNDA TEMPORADA. ✌🏼 pic.twitter.com/sepo0uae8G — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 3, 2023

Danny Masterson: el gran ausente en That 90′s Show

El único del cast original que no estará es Steven Hyde, ya que su interprete, el actor Danny Masterson atraviesa un juicio por violación. La mayoría del jurado lo ha encontrado inocente en todos sus cargos, pero el estar en este proceso judicial lo ha alejado del mundo del espectáculo.

El primer juicio quedó declarado como nulo tras no encontrar pruebas suficientes para inculparlo. Ahora, la misma Fiscalía realiza un segundo intento que la justicia consideró y comenzará un segundo proceso el 29 de marzo de este 2023.

Danny Masterson es señalado de violar a tres mujeres entre los años 2001 y 2003, en su casa (Los Ángeles) cuando estaba trabajando para That 70′s Show.

No hay indicios de que vaya a ser considerado para That 90′s Show, pero el dictamen de este segundo juicio será crucial para comenzar a hablar de un retorno.