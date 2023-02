BLACKPINK: inicia la batalla por boletos entre enojo, críticas y felicidad

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, de BLACKPINK, están generando una serie de sentimientos encontrados entre sus fans, ante la salida de boletos para su concierto del 26 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de Born Pink World Tour.

Catalogadas como las princesas del K-Pop, BLACKPINK que se han apoderado del mundo, ahora se encuentran en una de las giras más ambiciosas de su carrera, donde están recorriendo todos los continentes.

“BLACKPINK in the area”, es la icónica frase que escucharán los mexicanos en vivo que tras varios años de espera para verlas en México.

Pero no todo es felicidad para su fandom llamado Blink, pues se dieron a conocer las secciones para el concierto con sus respectivos precios, lo cual generó una serie de críticas por los altos costos.

“Y si van a dar todo completo? No vaya a ser como en NCT, aun nos deben el lanyard y el laminado. Nomas digo”, “Y qué onda con sus precios? Se van a jubilar?”, “Ahora sí te pasaste, los PIT ni Platino A, no lo valen. No trae el mismo contenido que en los otros países y lo estás dando extremadamente caro, sobre todo el PIT. No parece justo considerando lo que la mayoría de los fans puede pagar. Está bien que queramos a nuestros artistas y queramos disfrutar de sus conciertos pero no hay que aprovecharse de la situación,” Es una burla precio tan elevado y ni una foto, ni Super Junior se atrevió a tanto”, comentaron internautas en redes sociales.

El hecho de no estar al alcance de todos los bolsillos provocó más comentarios, “La neta se pasaron de lanza, en Europa y en Estados Unidos no estuvieron así de caros, el más caro llegaba a 18,000 pero con la convivencia con ellas al final, y aquí los paquetes vip no tienen ni la mitad de lo que tenían en el extranjero”, “Casi 30k. No mms, con ese dinero me compro una motoneta y me meto de rappi”, “Ustedes no quieren que sea Sold Out para no traerlas de nuevo, verdad?”, “No se trata de ahorrar o no, afortunadamente tengo dinero para comprarme mi boleto pero muchos no, aun así los precios son excesivos a comparación de otros países y no está bien querer abusar de la comunidad”.

Mapas y precios para BLACKPINK

Venta BLINK MEMBERSHIP: 7 febrero, 11:00 horas.

Blackpink en México. (Foto: Cortesía.)

