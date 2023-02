El Taller del Chucho guarda parte del corazón de Pinocho y Guillermo del Toro

El director Guillermo del Toro mantiene sus lazos fuertes con México, sobre todo con Guadalajara. El cineasta tuvo en el entorno de su niñez y adolescencia, la mayor inspiración para crear historias de ficción.

A sus 58 años se sigue divirtiendo como niño, pero con la posibilidad de hacer realidad lo que crea su mente. Así sucedió con el Taller del Chucho, un espacio que él hubiera querido tener cuando inició su carrera y que ahora impulsa de la mano de Pinocho.

El Taller del Chucho tiene el corazón de Pinocho y Guillermo del Toro en Guadalajara

“Un abrazo de nominación al Taller del Chucho y a toda la banda stop motion en Guadalajara. Llevamos décadas juntos y lo que sigue... El trabajo y amor que se le dio a Pinocho debe continuar. En Guadalajara está el Centro Internacional de Animación, aunque le decimos de cariño el Taller del Chucho”, compartió el director.

Pinocho tiene su epicentro en el Taller del Chucho. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Del Toro ha demostrado que la mayoría de sus historias nacen de las emociones, por eso logran conectar con la gente.

“Está película (Pinocho) tiene un cacho muy importante que le pertenece a Guadalajara, al talento de Guadalajara y a los recursos humanos que hemos tenido desde hace décadas, que son fundamentales. El talento en México es tremendo y me interesa un futuro con más proyectos como Pinocho. Por eso hay piezas de El Taller del Chucho que no tiene otro lugar en el mundo”, detalló.

Publimetro hizo un recorrido por las instalaciones donde se realizó una pequeña parte de Pinocho con los llamados 7 magníficos del stop motion que son René Castillo, Luis Téllez, León Fernández, José Medina, Rita Basulto, Sofía Carillo y Karla Castañeda.

“Pinocho se hizo entre tortas ahogadas, tacos de birria, manos y música mexicana, por eso eso es muy nuestro” — Guillermo del Toro

“Pinocho ya es en uno de los proyectos que más tiempo me ha llevado y del cual me siento más orgulloso, no solo por ser animación, sino por mostrar sus lados oscuros y brillantes con esta nueva adaptación”.

Angélica Lares, directora del Taller del Chucho, compartió que Guillermo del Toro ha estado tres veces en el lugar, “ha estado muy al pendiente de lo que estamos haciendo pero ya nos pasó la batuta”.

Pinocho vivió un tiempo con Chucho, “aquí se hizo toda la secuencia que tiene que ver con los conejos y el inframundo antes de que entre a la puerta con la muerte. Aquí se hicieron varios escenarios, como está especie de torre de babel con ataúdes que se hicieron desde diferentes perspectivas. Teníamos seis diferentes escenarios y la antesala, donde los conejos juegan poker; además, la secuencia final del baile del Grillo donde sale jugando y por fin puede cantar su canción completa sin interrupciones”.

“Esa bandera que tiene Guillermo (Del Toro) es muy cierta, de que la animación no es un género, sino una herramienta para narrar una historia”. — Angélica Lares, directora del Taller del Chucho

El filme de Netflix puso a Guadalajara en el radar de productores y animadores de todo el planeta, “es una historia tan bella con una visión tan rica, como un artista como es Guillermo eso fue un gane, súmale que la película ha tenido tanta aceptación del público y la crítica, eso es la cereza del pastel. El Taller del Chucho quiere sumar proyectos y generar nuevo talento en un momento muy interesante para la animación en México”, compartió Angélica.

Lo que viene para Pinocho

3 nominaciones tiene Pinocho para los premios BAFTA (19 de febrero)

1 nominación para los Óscar (12 de marzo)

9 nominaciones para los Annie, considerados los Óscar de la animación (25 de febrero)

Línea del tiempo del Taller del Chucho

2019. Durante una Master Class de Guillermo del Toro en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) se comenzó a gestar un lugar para los animadores mexicanos.

2020. El Taller del Chucho comenzó a equiparse con siete naves industriales, tres de las cuales son foros para la creacion audiovisual y otros dos para talleres.

2021. Se comenzó Pinocho, la primera producción internacional con animadores mexicanos.

Dolores se asoma en el stop motion

Una nueva historia se está creando en el Centro Internacional de Animación Taller del Chucho, en donde la artista plástica Cecilia Andalón, quien también participó en Pinocho, prepara el cortometraje titulado Dolores.

“Estoy realizando el cortometraje Dolores de animación stop motion. Es una niña muy extrovertida echada para afuera y un poco salvaje que irrumpe en un maizal prohibido y jala a dos niñas a jugar con ella. Cuando están dentro empiezan a suceder cosas extrañas, una muñeca empieza a llorar como bebé y todo el maizal se incendia. Dolores cae dentro de una tumba de tiro que son recintos mortuorios de la época prehispánica del occidente de México y ahí conoce a otros personajes misteriosos”, reveló Cecilia.

Dolores es un producción de siete minutos, “estamos a la mitad, porque son siete minutos de animación y estamos calculando un minuto de animación por mes. Tenemos pronosticado terminarlo en diciembre”.

La animadora mexicana platicó sobre el trabajo que hizo en Pinocho, “estuve participando en el departamento de Arte, en la construcción de los acabados como las mesitas, sillas, las fichitas de los conejos; luego en la etapa de los créditos”.