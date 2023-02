La influencer Eva de Metal denuncia abuso que sufrió por parte de su pareja

Eva Hortensia Villanueva o mejor conocida como Eva de Metal es una creadora de contenido que comenzó su canal en YouTube desde hace varios años, en donde creaba contenido sobre reseñas de juguetes; sin embargo, desde hace varias semanas se había mantenido inactiva, hasta ahora que decidió romper el silencio sobre las agresiones que recibe de parte de su pareja.

La youtuber ha mantenido cierta apertura para que sus seguidores conozcan de su día a día, pero no fue hasta hace unas horas que decidió desenmascarar la violencia que sufre por parte de su esposo, Jano.

Eva de Metal denuncia violencia física

Eva compartió a través de sus redes sociales una denuncia pública en contra de su pareja, mismo que la ha violentado en varias ocasiones, pero esta vez decidió alzar la voz con las pruebas de los golpes que le dio a partir de una discusión que tuvieron.

La influencer que cuenta con más de 1 millón de suscriptores en YouTube relató que la reciente agresión ocurrió mientras hablaba con una amiga de sus problemas de pareja, Jano la escuchó y de inmediato enfureció.

“El día de hoy mi esposo Jano Montano se puso bastante agresivo, me pegó y empujó contra la pared por platicar con una amiga sobre los problemas que tenemos. Le escribió a mi amiga y le mandó notas, porque al parecer tengo prohibido hablar con la gente sobre lo que ya lleva tiempo pasando en mi matrimonio. Se puso muy mal. Estaba tan violento y agresivo que me aventó contra la pared y cuando me derribó saqué el celular para empezar a grabar pero me lo arrebató de las manos e intentó romperlo, hasta que tuve tanto miedo que tuve que gritarle a mi hijo que estaba ya acostado en su cama, le gritaba que por favor pidiera ayuda por teléfono a la policía, a su papá y a familiares.” escribió en la publicación.

Eva de Metal explicó que no es la primera agresión que recibe de parte de su pareja, por lo cual mostró evidencia de los moretones visibles que le quedaron en el cuerpo; asimismo, comentó que descubrió infidelidades en diversas ocasiones.

“La verdad yo ya no puedo seguir fingiendo, hoy que vi a mi hijo aterrado, temblando y llorando con el celular en la mano, decidí que ya no puedo más y ya no puedo seguir tapando esta situación ni cubriendo a esta persona” detalló.

El caso se volvió viral rápidamente, por lo cual tanto usuarios como sus colegas de redes sociales enviaron mensajes de apoyo para la situación que enfrenta. A pesar de que dio varios detalles sus seguidores desconocen si hay una denuncia formal en contra de su esposo, Alejandro Flores Fernández.