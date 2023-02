Plutarco Haza admite haber sido víctima de acoso por parte de dos directores

Plutarco Haza reveló hace poco ante la prensa que él también llegó a ser víctima de acoso sexual por parte de un director de casting y de un director de cine, aunque admitió que se logró librar de ello sin que llegaran a hacerle algo.

El actor confesó que, a pesar de que sucede en menor medida, los hombres también son víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral, no obstante, no quiere ser uno de los que exponen su caso tan abiertamente, porque considera que ese tren esta siendo comandado por mujeres y con justa razón.

“No me gustaría subirme al tren porque creo que es un padecimiento femenino, pero también viví acoso de algún director de casting y de algún director de cine... Salí llorando de ahí”, compartió Plutarco Haza.

También te puede interesar:

‘Madre Solo hay dos’: ¿De qué trata la serie de Netflix que protagoniza Ludwika Paleta?

El sobrio outfit de Ludwika Paleta perfecto para la temporada de frío

Ludwika Paleta hará una película junto a su hijo Nicolás Haza

Plutarco Haza admite que no se llegó a sentir tan indefenso como podría llegar a sentirse una mujer

El exesposo de Ludwika Paleta dijo que, al ser hombre, le resultó un poco más sencillo enfrentarse a sus acosadores ya que, físicamente, podría hacerle frente, algo que no sucede con las mujeres.

“No te sientes tan indefenso como se puede sentir una mujer ante un hombre físicamente, aunque es igual de humillante y terrible, pero nunca me compré que ese fuera el único camino y simplemente fue una pésima experiencia”, detalló Plutarco Haza.

El actor de 50 años reveló que el acoso que más le afectó fue el de un director de cine, quien falleció hace años, pues era un sujeto al que él admiraba y respetaba mucho.

El actor #PlutarcoHaza confesó que lamentablemente, a los inicios de su carrera, sufrió acoso por parte de un director. #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/RTUdpJuZuo — De Primera Mano (@deprimeramano) February 7, 2023

“El otro (director de casting) como que me quiso ligar. Me citó para una cosa de trabajo en su departamento, me preparó unas enchiladas, me dijo que estaba enamorado de mí y obviamente no fue tan agresivo. Me pude zafar de una manera más cordial y elegante”, dijo Plutarco Haza.

Asimismo, Plutarco Haza señaló que afortunadamente el hijo que tuvo con Ludwika Paleta, nunca ha llegado a sufrir esta clase de acoso, ya que cuenta con padres muy protectores.