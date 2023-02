Tiemblan los bolsillos... ¿Depeche Mode en México?

Depeche Mode se volvió tendencia ante los rumores de su visita a México. La banda tiene un nuevo disco, el decimoquinto de su carrera, titulado Memento Mori. El álbum llegará durante la primavera a través de Columbia Records, con ello una gira mundial.

Una simples palabras como “All I ever wanted. All I ever needed Is here in my arms”, generaron una ansiedad entre los seguidores de Depeche Mode cuando Ocesa Rock decidió compartir la canción Enjoy the silence en Twitter.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah digan algo pero yaaaaaaaaa”, “Me estoy muriendo con esta incertidumbre, ya anuncien la fecha x el amor de Dios”, “ya anuncien la fecha x el amor de dios”, reclamaron algunos internautas.

Depeche Mode es una banda británica de música electrónica formada en 1980 por Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan.

Hay que recordar que el tecladista Andy Fletcher, murió a los 60 años, en mayo de 2022.

Rumores en redes sociales

Se dice que Depeche Mode llegará el 21 de septiembre al Foro Sol, de la Ciudad de México. Además, que habría una fecha más que se anunciará cuando agoten en el primer concierto.