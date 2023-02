El día que Consuelo Duval pidió aumento de sueldo y fue despedida

Consuelo Duval es una de las actrices que saltó a la fama desde su participación en la ‘Familia P. Luche’, en donde interpretó a ‘Federica P. Luche’, un papel con el que hasta la fecha se le recuerda, de hecho, en redes sociales se puede ver como usuarios aún utilizan las frases más icónicas de esta para hacer una que otra broma.

Televisa fue la empresa que le abrió las puertas para su debut en la televisión, pero a pesar de que al inicio todo iba bien, en el año 2014 su exclusividad finalizó luego de que le pidiera un aumento de sueldo a los directivos del canal.

Esto ocurrió luego de que Duval se diera cuenta que su compañero Adrián Uribe ganaba más que ella, por lo que decidió acudir a los directores para exigir un mejor salario, pero al contrario de lo que ella imaginó, todo terminó en polémica y con su salida de la compañía.

Consuelo Duval habla de su despido de Televisa

Durante una entrevista realizada por Adela Micha, Consuelo Duval recordó el momento de su despido de la compañía televisiva que en un inicio de abrió las puertas, mencionando que antes de hablar con los ejecutivos ya había avisado a Adrián Uribe lo que tenía planificado, confesando que no hizo esto para afectarlo a él, sino para hacer las cosas de manera justa.

“Antes de que yo hablara con todos, le dije ‘voy a armar un ped*te, pero no es nada contigo’”, dijo.

En ese instante, el comediante también se encontraba con ella en el programa, indicando que la actriz no exigió de la manera correcta el aumento de su sueldo: “A lo mejor la forma de ir a exigir ese sueldo o aumento se malinterpretó”.

Por este motivo, Consuelo respondió: “Fue equivocada, y a parte iba peda, o sea, muy mal. Lo hice muy mal y no tuve ni criterio ni inteligencia emocional. Me movió la visera y ahí sí es la leyenda urbana del que se enoja pierde, y perdí. Estos errores no pasan en vano y uno aprende, sigo luchando por los mismos derechos de las mujeres con los hombres”.