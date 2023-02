Esposa de Pablo Lyle, reaparece en redes sociales con mensaje reflexivo: confía en tu voz, confía en ti

El pasado 3 de febrero el actor Pablo Lyle recibió el veredicto final del proceso legal iniciado en su contra por dar muerte a un ciudadano en la ciudad de Miami - Estados Unidos. El actor, acusado de homicidio involuntario, recibió la pena de 5 años en prisión y 8 en libertad condicional.

Mientras sus abogados preparan todos los argumentos para apelar a la decisión de la jueza Marisa Tinkler, su esposa Ana Araujo, que estuvo presente el día del juicio final, ha dejado pasar varios días y reapareció en sus redes sociales compartiendo algunos mensajes reflexivos, quizá relacionados por el momento que se encuentran atravesando a nivel familiar.

La influencer de comida saludable compartió con sus 107 mil seguidores unas palabras reflexivas, posiblemente buscando la forma más ligera de afrontar las situaciones en la vida. “Recuerda, hay muchas maneras de obtener el mismo resultado. Confía en tu baile, confía en tu ritmo, confía en tu voz, confía en tu canción, confía en tu expansión, confía en tu contratación, confía en ti”, rezaba la imagen.

Horas más tarde, publicó un mensaje esperanzador de la obra El Principito. “Ahora, aquí está mi secreto. Es muy simple. Es que solo con el corazón se puede ver correctamente; lo esencial es invisible para los ojos”.

Araujo, aunque reside en México, no está ajena al caso de su compañero de vida, incluso acudió a la corte y antes de conocer la sentencia intervino brevemente para reconocer y honrar la memoria de la víctima, Juan Ricardo Hernández, también exaltó las cualidades humanas que distinguen a Pablo Lyle, con quien lleva varios años en matrimonio y tienen dos hijos: Arantza y Mauro.

“Pablo nunca fue una persona violenta, por el contrario, siempre fue alguien conciliador que busca hacer el bien a los demás y velar por los otros. Quiero decir que estoy muy orgullosa de ti Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgarte por una reacción de segundos que no te define como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto. He sido testigo de tu dolor y de tu arrepentimiento. Siempre te lo he dicho eres un corazón con patas. Gracias Pablo”, dijo.

Pablo Lyle

Ana Araujo ha sido muy reservada sobre este tema, sin embargo, en una que otra entrevista ofrecida ha conversado sobre el esfuerzo que hace al criar a sus pequeños sin Pablo a su lado, son ellos los que en este momento la estimulan y sostienen para seguir adelante.

Actualmente está enfocada en proyectos profesionales, como su podcast y la empresa de repostería @skinnybakerymx donde comercializa productos libres de azúcar y harina refinada preparados por ella misma.