Laura Bozzo se pasó de filtros y desató críticas en los seguidores

La conductora peruana Laura Bozo ha causado sensación con su estilo más rejuvenecido y juvenil con los que ha aparecido recientemente en redes sociales pero sus seguidores consideran que es un exceso de filtros los que ha estado utilizando en sus fotografías que hacen ver a la animadora como con 20 años menos.

La presentadora de diversos top shows como ‘Laura en América’ y ‘Que pase el desgraciado’ son algunos de las propuestas en pantalla que ha realizado. Según los internautas, la presentadora abusó de los filtros y de Photoshop, así que fue duramente criticada en las redes sociales por vender una imagen falsa de sí misma a sus 70 años.

Pero esta no es la primera vez que Laura Bozzo usa filtros. En sus publicaciones de Instagram del año 2022, fue muy cuestionada por su apariencia y recibió críticas como: “Tampoco abuses de los filtros.... Nosotros te queremos con todas esas arrugas de experiencia”, “Laurita querida hazte un retoquito en el quirófano para que quedes así, tienes mucho para dar en la Tv, un beso”.

“Así o más filtro y un kilo de maquillaje dejen de aparentar lo que ya no son señoras”, “Por qué no le pusieran una máscara mejor con todo esos filtros y maquillaje casi le borran la cara”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Aclaró que no aplica filtros de belleza

La misma Laura Bozzo expresó que no usa filtros en sus fotografías y reveló que la razón por la que luce más joven es el Botox. “Para los que me dicen que soy puro Photoshop empezamos ya con @javierderma un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol, la próxima semana verán los cambios”, agregó.

Efectivamente la presentadora días después, justo para cerrar el año, publicó su foto favorita donde indicó que toda su belleza fue bajo la mano de su maquillador.