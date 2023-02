Pablo Lyle goza del cariño y respeto de sus compañeros reos: así lo recibieron cuando llegó a prisión

Luego de 4 años de espera, finalmente Pablo Lyle recibió el veredicto por parte de la jueza Marisa Tinkler Méndez quien lo imputó a 13 años en una prisión federal, de los cuales 8 serán bajo libertad condicional, además del cumplimiento de 100 horas de servicio comunitario.

Si bien la familia de la victima esperaba que Pablo recibiera la pena máxima (15 años en prisión) el juzgado determinó que el intérprete de telenovelas, aunque no representa un peligro para el futuro, deberá pagar por lo que hizo. Antes de leer la sentencia, la jurista expresó unas palabras.

“Este es uno de los casos más difíciles que he tenido que atender. Mi motivación es imponer una sentencia justa y este caso no ha dejado de estar en mi cabeza desde 2019, esto no ha dejado de estar en la mente y el corazón de la familia del señor Hernández y de la familia del señor Lyle, tanta gente se ha visto afectada por lo que pasó ese día. El señor Hernández no merecía morir ese día”, precisó.

Archivo - El actor mexicano Pablo Lyle permanece sentado durante una audiencia en el edificio de la corte de Miami Richard E. Gerstein Justice Building, el 8 de diciembre de 2022. Sus abogados defensores presentaron una moción para que se realice un nuev AP (Pedro Portal/AP)

Lo cierto es que el actor deberá pasar sus próximos 5 años de vida en el Turner Guilford Knight Correctional Center, en el que, según la conductora Andrea Legarreta, ha hecho amigos, incluso tuvieron un gesto solidario con él cuando fue trasladado de regreso.

La comunicadora del programa Hoy, quien es una de las amigas cercanas al protagonista de Mirreyes vs godínez, narró algunos detalles: hay mucha gente que quiere a Pablo, preciso Andrea. “Por el comportamiento que ha tenido, se ha hecho de gente que lo trata muy bien; cuando llegó e iba caminando en el pasillo hacia su celda, muchos de sus compañeros reos (sic) le aplaudieron”.

Pablo Lyle rompió en llanto al dar su discurso frente a la corte (Captura de Pantalla)

La también actriz de 51 años dijo que los compañeros de prisión de Pablo estaban complacidos con la magistrada ya que “esperaban una sentencia mayor”. Razón por la cual adelantó que los abogados del histriónico apelarán el veredicto, confesó que cuando su amigo cumpla su condena y salga en libertad tendrá 50 años de edad y no podrá trabajar.