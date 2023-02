Sylvia Pasquel fulminó con su respuesta a un fan que le propuso convertirse en su sugar mommy

Si algo caracteriza a Sylvia Pasquel es su franqueza, la actriz pareciera que desconoce las medias tintas y siempre va al grano cuando es cuestionada por la prensa.

En diciembre pasado, la hija de Silvia Pinal, estuvo de invitada en el programa de Pinky Promise, y en la ronda de participación de la audiencia un fan le consultó cuáles eran los requisitos para que la actriz se convirtiera en su sugar mommy, petición que sin duda fue respondida por la famosa de 72 años de edad.

Pasquel, se encontraba con sus compañeras del reality Siempre Reinas y cuando leyó la pregunta que le hizo el seguidor, Laura Zapata y Lorena Herrera enseguida bromearon al respecto animándola a que le compartiera su número al instagramer que le hizo la pregunta.

Mientras hacían chistes del momento le dio tiempo a la histriónica de tomar fuerzas para fulminar con su respuesta al osado admirador que le hizo la petición de que fuese su principal fuente de ingresos, dejando claro que no está dispuesta a mantener a ningún hombre, menos más joven que ella.

“A ver, te voy a decir una cosa, no es que qué se necesite para que yo sea tu sugar mami, porque a mí lo que me gusta es que la persona que esté conmigo me de una vida mejor de la que yo me doy; y si tú me estás pidiendo que yo sea tu sugar mami es porque quieres que yo te solucione tus problemas económicos, entonces creo que te equivocaste”, señaló la mamá de Stephanie Salas en Pink Promise.

Ante esa respuesta, sus amigas y la conductora no tardaron en aplaudirla y ovacionar la forma en cómo respondió al usuario demostrando la claridad que tiene con su vida y lo que desea para ella. Definitivamente Sylvia Pasquel, a su edad, sí sabe cómo distribuir el dinero que con trabajo y esfuerzo ha sabido cosechar.