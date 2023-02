¿Red flag? Soldado caído rompe flores al ser friendzonado

Febrero ya está aquí y con ello, miles de enamorados buscan encontrar a la persona indicada para tener un día perfecto el próximo 14 de febrero. Por eso, algunos jóvenes deciden declararse a sus crush con algunos detalles para poder escuchar el tan anhelado “sí”.

En ocasiones, y con todo su derecho, hay mujeres que se niegan a la propuesta de una relación frente a todo un público. Tal como la adolescente que decidió sincerarse con su amigo y le dijo “no” a la popular pregunta “ ¿Te gustaría ser mi novia?”.

Isaac es un usuario de la plataforma de videos cortos, TikTok, que compartió el momento en que el estudiante realizó una propuesta de amor a su compañera. Con un regalo y un ramo, el alumno acudió al salón de la adolescente para declararle el cariño que sentía.

Tras algunos segundos de conversación, la mujer lo rechazó, mas jamás imaginó la reacción del ‘amigo’, quien pateó las rosas a solo unos centímetros del rostro de la alumna.

Hasta el momento, la grabación de los hechos cuenta con más de 300 mil reproducciones en la aplicación china, donde se generaron una infinidad de comentarios relacionados al actuar del joven.