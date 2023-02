¿Belinda es interesada? Lupillo Rivera habla del tema

Para nadie es un secreto que la vida amorosa de Belinda ha sido una de las más polémicas que se ha visto en el medio del espectáculo, pues algunas de sus exparejas la han acusado de ser una chica interesada que solo está en búsqueda de un hombre con gran fortuna.

Y es que, luego de que esta y Christian Nodal rompieran en febrero de 2022, ha salido algunos rumores en los que se anuncia que la cantante es una cazafortunas, y no solo el mexicano dijo esto, pues también el ilusionista Criss Angel habló en su momento del tema, indicando que esta le habría pedido apoyo económico tanto para cosas personales, como profesionales.

Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha comentado, ahora Lupillo Rivera, quien también mantuvo una relación amorosa con la española, salió en su defensa.

Belinda y Lupillo Rivera y su paso por La Voz pic.twitter.com/7pZYqnSuxA — ShowMundial (@ShowmundialShow) January 10, 2023

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre Belinda?

Hace unos días, el programa ‘Chisme No Like’ sacó a la luz unas declaraciones de la prima de Belinda, Stephenie Peregrín, en donde indica que esta solo les presta atención a las personas si tiene algún beneficio.

Cabe resaltar, que la historia se da a conocer luego de que estas dos se encontraran en un restaurante, pues al parecer la interprete de ‘Luz sin gravedad’ no sabía de la existencia de este familiar, pero más allá de ser un agrado para Peregrín, esta confesó que la cantante se portó de una manera distante.

“Era una chica interesada, si tú no tienes nada que le interese a esta niña no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara; cuando me vio, me barre y me dice ‘Qué linda’”, indicó.

Por este motivo, al cuestionarle a Lupillo sobre los rumores que se vienen comentando de la artista, él simplemente se limitó a decir: “No puedo comentar absolutamente nada de la mujer (Belinda)”, agregando además que los hombres no deben hablar de las mujeres. “Porque es lo debe hacer un hombre: callar. Y desearle lo mejor del mundo, nada más”.