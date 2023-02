¿Un paso adelante de la UNAM? Conalep crea carrera técnica para ser trailero

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), es una de las escuelas de bachillerato más conocidas en todo el país. Al igual que otros espacios educativos, todo alumno que finalice sus estudios podrá conseguir una carrera técnica en las diversas ramas que se ofrecen. Sin embargo, en las últimas horas se comenzó a viralizar la nueva opción de “Profesional técnico bachiller en Autotransporte” .

El director del plantel Tampico, Benjamín Lozano Morales, reveló a medios locales que este nuevo espacio ha sido un gran éxito: ya hay dos grupos de estudiantes que podrán aprender las distintas materias que se impartirán en la escuela “para que salga una generación prácticamente con empleo”.

🚛 😎 Tu sueño de ser ´Lola la trailera´ se puede hacer realidad de forma profesional... ¡CONALEP lanza carrera técnica para ser TRAILERO! pic.twitter.com/HhNek3sCnK — elbigdatamx (@ElBigDataMx) February 9, 2023

“Empezamos en agosto, ya tenemos algunos grupos, ya vamos con el segundo, queremos empezar con 90, divididos en grupos de 30″, expresó Lozano Morales.

La institución expresó que cuentan con el apoyo de algunas empresas transportistas que pusieron a disposición algunos simuladores para los futuros conductores.

Las personas que tengan un gran interés por qué materias se impartirán, algunas son: ventas, logística, tramitación aduanal y reglamentación extranjera.

De acuerdo con el plan de estudios, cualquier alumno que concluya de manera aprobatoria los seis semestres: “Podrá conducir vehículos pesados y con equipo especial”.