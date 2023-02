¿John Krasinski se queda en Marvel? Director de Los 4 Fantásticos dio buenas noticias a los fans del MCU

Los 4 Fantásticos es una de las películas que genera mayor expectativa en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El primer cameo de esta importante agrupación para la casa editorial, se registró en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. John Krasinski aparece como Reed Richards/ Sr. Fantástico, liderando a los Iluminati.

Ese cameo no fue del agrado total de los fanáticos del MCU. No por John Krasinski, sino por la facilidad con la que la Bruja Escarlata (Wanda Maximoff) eliminó a toda la agrupación de superhéroes, en otro universo diferente a donde se desarrollan las historias principales.

Dicha situación hizo que se generaran dudas sobre el único debutante de Marvel Studios, John Krasinski. El mismo actor dijo en unas declaraciones que no sabía si seguiría, ya que no lo habían vuelto a contactar.

Quizás fue una mala interpretación, porque de inmediato manifestó ese era el estilo de Marvel: “Te llaman días antes de empezar a grabar”. Sin embargo, desde ese entonces saltaron un montón de rumores sobre los sustitutos de Krasinski en ese papel.

Habló el director de Los 4 Fantásticos

Según reseña el sitio Cultura Ocio, Matt Shakman, director del filme de Marvel Studios ofreció detalles del inicio del rodaje. Además, hizo un comentario sobre la ola de rumores de los posibles actores para Reed Richards.

En cuanto a la fecha de los inicios de los trabajos, Shakman aclara que el rodaje comienza “a principios del próximo año (2024)”.

Y con respecto a los rumores que hablan sobre el cast del filme dice que “Todo el material de casting que sale son solo rumores. Estamos al principio de nuestro proceso. No tenemos nada que anunciar en este momento, y ciertamente, cuando lo hagamos, lo comunicaremos oportunamente”.

Eso, en principio, le da un aire a John Krasinski como Reed Richards en el Universo Cinematográfico de Marvel.