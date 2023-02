Maxine Woodside se burla de la ausencia de Ana María Alvarado en su programa

Hace tan solo unas semanas Maxine Woodside y Ana María Alvarado seguían compartiendo un espacio en el programa “Todo para la Mujer”; sin embargo, Alvarado reveló que fue despedida de manera injustificada y aunque la presentadora al frente de la producción habría desmentido esto, los señalamientos púbicos continúan.

Ana María Alvarado estuvo en el programa por al rededor de 32 años, la periodista comentó que siempre se mantuvo profesional en su labor, es por ello que resultó una sorpresa su salida de “Todo para la Mujer”. Por su parte, los usuarios de redes sociales ya tomaron un bando y al parecer la más afectada ha sido Maxine.

Maxine Woodside se burla de ausencia de Ana María Alvarado

Aunque parecía que ambas presentadoras habían llegado a un acuerdo para dejar la polémica atrás, Ana María salió de nuevo a exponer las supuestas burlas que hizo Maxine durante uno de los programas.

Todo ocurrió durante una transmisión de “Sale el Sol”, en donde la periodista de 54 años habló sobre la forma en la que tomaron su salida de “Todo para la Mujer”, en especial por los comentarios de Maxine y las demás compañeras.

“Seguimos esperando a Anita, la más bonita no ha llegado, como viene de Sale el Sol” agregó Maxine

Ana María dijo que se trató de una serie de comentarios sarcásticos, en especial porque avisó a la producción de su ausencia, pero todo parece indicar que intentan mantener viva la polémica.

“Ya es como burlarse de una situación lamentable, la verdad que yo siempre he dicho que quiero arreglarlo por el buen camino, por la vía pacifica, pero yo ante estas burlas, ante estas insinuaciones, pues creo que no hay buena fe, no hay buena disposición” dijo.

Finalmente, la presentadora explicó que planea que las cosas terminen de la mejor forma con la producción, en especial en lo que respecta a su liquidación por todos los años que trabajó en el programa, pero que de ser necesario tomaría otras medidas para que sus derechos laborales sean respetados.

“No tengo porque esconderme, aunque es una situación desafortunada laboralmente hablando, pero bueno siempre se podría llegar a un acuerdo” finalizó.