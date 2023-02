Conoce cuál fue la suma que no le pagaron a Poncho de Nigris para participar en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ es uno de los realities que más ha dado de qué hablar durante sus últimas temporadas y en esta tercera edición, no podía pasar por alto algunos secretos que no se habían revelado. Tal es el caso de la razón por la que Poncho de Nigris no ingresó al programa. A pesar de que estuvo en conversaciones para participar con el grupo de artistas, no está dentro de este proyecto de entretenimiento.

Es de interés saber que Alfonso de Nigris Guajardo, conocido profesionalmente como Poncho de Nigris, es un conductor de televisión, empresario e influencer mexicano. No ingresó en esta oportunidad a ‘La casa de los Famosos’, por la alta suma de dinero que solicitó a la producción para poder aceptar su participación.

En entrevista para el podcast ‘Viejos lobos de mar’, De Nigris señaló que sería parte de ‘La Casa de los Famosos 3′ y para ello les pidió 500 mil pesos por semana, 100 mil más de lo que se ofrece a los participantes; sin embargo, al no aceptar la propuesta le dieron paso a Arturo Carmona y es quien está ocupando su lugar.

Expresó: “No quise hacer La casa de los famosos, estábamos negociando y les pedí una buena lana, de ‘Si me voy a meter ahí es porque va a haber un lanón porque sé que la voy a cag**, a mí me pagas tanto’, al final se cul*** y yo: ‘Bueno’ (…) No me llegaron al precio”, relató el artista de 46 años.

El influencer participa en ‘Parejas disparejas’, una propuesta para YouTube junto a su esposa Marcela Mistral y sus hijos.

Poncho de Nigris asegura que próximamente llegan nuevas propuestas que debió guardar como secreto pero finalmente compartió que estará en MasterChef Celebrity y que allí dará consejos de vida con la experiencia que lo acompaña.