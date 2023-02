Vicente Fernández Jr. No tiene todavía la aprobación para casarse en el rancho de su padre

El hijo de Vicente Fernández que conocemos como Vicente Fernández Jr; está muy cerca de contraer matrimonio. El músico y productor, se comprometió en el 2022 con su novia Mariana González a quien apodan la ‘Kardashian Mexicana’. Recientemente se ha revelado que existe una polémica si el evento nupcial se realizará en la hacienda ‘Los Tres Potrillos’ o no. Hasta ahora, no han podido llegar a un acuerdo definitivo ente la familia.

La pareja dijo sí el 01 de diciembre del año pasado desde París. Una velada que se tornó completamente romántica y especial. Entre alfombra roja, copas, vino y un anillo de compromiso, fue el tema central para confirmar que sí están dispuestos a pasar el resto de su vida juntos. Para ese momento, la feliz novia del integrante de la familia Fernández, expresó:

“Te elegí a ti: porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentía no me importó Nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos los días. El amor es Ser amigos, compañeros y cómplices. Que a pesar de los problemas se eligen cada mañana para pasar una Vida Juntos Te amo con todo mi corazón Un día inolvidable”, agregó Mariana.

¿Problemas para escoger el lugar de la boda?

Desde el primer momento hasta ahora, los tortolitos habían escogido la hacienda de la familia para vivir este evento importante pero al parecer, el hijo mayor de Vicente Fernández, no ha tenido la aprobación definitiva del resto de sus hermanos. Se comenta que Mariana González, no es Santo de devoción de este grupo familiar.

Por lo pronto, los novios siguen publicando parte de sus momentos vividos sin hacer un pronunciamiento oficial de la fecha exacta de la boda y mucho menos del lugar.